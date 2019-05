Stoffel Vandoorne est heureux de son premier podium en WEC

Stoffel Vandoorne a fait des débuts remarqués en WEC, sur sa course à domicile de Spa-Francorchamps. Le pilote faisait partie de l’équipage du prototype numéro 11 de SMP Racing, en compagnie de Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov.

Les trois hommes ont bouclé les 6 Heures de Spa-Francorchamps au troisième rang, signant un podium inattendu pour Vandoorne, qui était heureux d’avoir évité le piège des conditions difficiles rencontrées par les équipages ayant participé à la course.

"C’était ma première course pour SMP Racing et elle s’est déroulée sous des conditions très difficiles, dont de la neige, et je suis très heureux de finir sur le podium" a déclaré le Belge. "C’était un super début pour moi dans l’équipe et je suis heureux d’avoir pu faire au mieux et d’avoir signé un bon résultat."

"Nous avons fait un travail excellent, surtout en tenant compte de la difficulté des conditions météorologiques pour tout le monde. Le début de course était bon, et Vitaly et Mikhail ont réussi à ramener la voiture à l’arrivée, même si nous avions perdu la cinquième vitesse. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, c’est bien de finir sur le podium."