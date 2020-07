Spielberg, Qualifications : Zhou écrase la concurrence

Ce midi en essais libres, c’est le débutant protégé de Red Bull, Tsunoda, qui a été le plus rapide, devançant de peu Ghiotto, pendant que Mick Schumacher était victime de problèmes sur sa PREMA et que son moteur devait être changé.

Les qualifications ont lieu sur une piste sèche, et Ticktum et Nissany sont les premiers à débuter leurs tours lancés, mais c’est Marcus Armstrong qui signe le premier chrono de référence de la session, en 1.15.193. Tsunoda se place d’abord derrière le Néo-Zélandais, puis lui passe devant au tour suivant, avant que Daruvala, puis Zhou signent la pole provisoire. Les premières minutes de qualifications sont passées, les pilotes ont usé leur premier train de pneus, et ils rentrent à présent aux stands pour une petite pause avant de repartir en pneus neufs.

Mais alors que les pilotes s’élancent pour leurs ultimes tours lancés, Marino Sato part en tête à queue et le drapeau rouge est brandi afin de dégager la Trident des graviers. Après quelques instants, le drapeau vert donne le signal du re-start et tous les pilotes - à l’exception de Sato bien sûr - reviennent en piste. Le débutant Lundgaard - qui n’avait pas pu essayer sa nouvelle monture lors des essais de Bahreïn - se rapproche de Zhou en se plaçant à la deuxième position. Le Chinois protégé de Renault est cependant bien plus rapide et améliore encore une fois son chrono !

Felipe Drugovich parvient à faire grimper sa MP Motosport à la deuxième place tandis qu’Ilott se glisse juste derrière, à seulement 4 milièmes. Alors qu’Armstrong et Aitken semblent bien partis pour signer un excellent chrono, ils sont freinés dans leur progression par la sortie de piste de Nikita Mazepin dans le deuxième secteur. Sous drapeau jaune, plus personne ne peut alors améliorer.

On retrouve donc Zhou en pole devant Drugovich, Ilott, Lundgaard et Schumacher. Daruvala se classe sixième devant Ghiotto et Shwartzmann tandis que Ticktum et Delétraz complètent le top 10.