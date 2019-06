Spielberg, Qualif. : Nyck De Vries signe la pole

La température de l’air dépasse les 30°C et celle de la piste est à 47 °C au moment où les vingt monoplaces s’élancent en piste pour ces trente minutes de qualifications. Après deux tours de chauffe, les choses sérieuses commencent et Mick Schumacher est le premier à réaliser un chrono de référence en 1.15.114, bien vite battu par nombre de ses concurrents, notamment De Vries qui impressionne en reléguant le reste du peloton à quatre dixièmes, avec un chrono d’1.14.223. Luca Ghiotto parvient à s’approcher à deux dixièmes du Néerlandais.

Seul Tveter était retourné aux stand après un tour de piste et il décide de sortir pendant que les autres pilotes sont aux stands pour passer de nouvelles gommes. Il ne réalise qu’un seul tour lancé, se plaçant quinzième. Anthoine Hubert et Tatiana Calderon choisissent eux aussi de reprendre leur séance de qualifications plus tôt que prévu, mais la Colombienne rentre prématurément aux stands, sans avoir amélioré. Son coéquipier a plus de réussite dans l’exercice puisqu’il arrive à prendre la deuxième place provisoire, dans le même dixième que Nyck De Vries.

Cela s’agite enfin un peu plus à huit minutes de la fin, quand 19 pilotes - tous sauf Hubert - ressortent avec les pneus neufs. Après avoir bien pris le temps de chauffer correctement leurs pneus, les pilotes entament leur dernier tour lancé. C’est bien parti pour Nyck De Vries qui signe les meilleurs premier et deuxième secteurs : le pilote ART améliore encore le temps de la pole provisoire en 1.14.143 ! Malgré les nombreuses améliorations derrière, personne ne parvient à battre le deuxième chrono d’Hubert.

La première ligne demain sera donc composée de Nyck De Vries et Anthoine Hubert. Zhou et Matsushita suivent, devant Ghiotto et Latifi. Cinq petits millièmes derrière le Canadien, on retrouve Mick Schumacher, qui devance Louis Déletraz et Sergio Sette Camara. Callum Ilott clôt ce top 10.