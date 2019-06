Spielberg, Libres : Delétraz prend la main

Louis Delétraz a signé le meilleur temps des essais libres de la Formule 2 sur le Red Bull Ring en 1’14"782. Le pilote Carlin a devancé Nyck de Vries et Luca Ghiotto, qui terminent dans le même dixième que le Suisse.

Le deuxième au classement, Nicholas Latifi, a terminé quatrième de la séance à un peu plus de deux dixièmes de Delétraz, devant Jack Aitken et Sergio Sette Câmara. Callum Ilott suit, devant Nobuharu Matsushita, Guanyu Zhou et Sean Gelael, qui place la première Prema.

Nikita Mazepin est le premier hors du top 10 devant l’autre Prema de Mick Schumacher, qui est 12e à cinq dixièmes du meilleur temps.

Juan Manuel Correa suit, devant les deux Français rescapés que sont Giuliano Alesi et Anthoine Hubert, vainqueur de la deuxième course en France. En effet, Dorian Boccolacci a perdu son volant au profit d’Arjun Maini, qui est classé juste derrière Hubert.

Jordan King devance d’un dixième son nouvel équipier, Patricio O’Ward, qui remplace Mahaveer Raghunathan. Ryan Tveter, lui aussi remplaçant ce week-end, est avant-dernier devant Tatiana Calderon.