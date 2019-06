Spielberg, Course 2 : Sette Camara s’impose devant Ghiotto et De Vries

A onze heures ce matin, le soleil est toujours au rendez-vous, il fait 27 °C sur le Red Bull Ring, et après la course de F3, la température de la piste s’élève à 43°C. Tatiana Calderon ne parvient pas à s’élancer lors du tour de formation et les commissaires la poussent dans la voie des stands.

En pole suite à sa huitième place de la veille, Jordan King conserve la tête lors d’un premier tour où on observe beaucoup de dépassements. Parti 18è suite à ses problèmes techniques du samedi, Mick Schumacher gagne ainsi sept places. De Vries effectue aussi des dépassements et voilà le leader du championnat en tête de la course au troisième tour, après avoir dépassé King. Mais quelques instants plus tard à peine, De Vries est subitement au ralenti et chute à la sixième place avant de pouvoir reprendre la course normalement.

Devant le Néerlandais, la bataille fait rage pour les premières places : Louis Delétraz prend la tête de la course et King perd encore deux autres places au profit de Sette Camara et Zhou. Au septième tour, Sergio Sette Camara dépasse Delétraz pour la première place. Jordan King continue de perdre des positions : Ghiotto et De Vries le dépassent.

Giuliano Alesi est le premier abandon de cette course suite à un problème sur sa Trident. Mick Schumacher poursuit sa remontée et passe coup sur coup Correa et Latifi : le voilà neuvième. Quant à King, il est maintenant sous la pression d’Aitken... mais pour peu de temps puisqu’Aitken se fait dépasser par Hubert. Au virage suivant, Aitken cherche à reprendre sa place mais entre en contact avec le Français : son aileron avant est endommagé dans l’action. Mick Schumacher en profite pour passer septième.

La prochaine cible de Mick Schumacher est Jordan King, dont les pneus sont en très mauvais état. Après une belle lutte entre les deux pilotes au coude à coude sur plusieurs virages, l’Allemand prend l’avantage. Devant, Ghiotto prend la troisième place à son coéquipier Zhou.

Il reste huit tours quand la voiture de sécurité entre en piste : les freins de la monoplace de Louis Delétraz ont lâché au premier virage. Grosse déception pour le Suisse qui était alors deuxième à seulement une seconde du leader. Anthoine Hubert roule quant à lui avec un aileron avant endommagé suite au contact avec Aitken.

Le re-start se déroule sans encombre. Vainqueur hier, Matsushita dépasse Correa pour le gain de la huitième place. Troisième, Zhou est sous la pression de De Vries, lui même collé par Mick Schumacher. De Vries dépasse Zhou au premier virage et Mick Schumacher l’imite au virage suivant. Matsushita est en grande forme sur cette fin de course et se place cinquième à deux tours de la fin.

On entre dans le dernier tour et la bataille fait rage pour le podium entre De Vries et Mick Schumacher, mais il manque un tour au pilote PREMA pour doubler la ART. Sergio Sette Camara remporte la course devant Luca Ghiotto. Nyck De Vries finit donc troisième et Mick Schumacher quatrième (depuis la 18è place sur la grille). Matsushita est cinquième devant Latifi, King et Zhou.