Spielberg, Course 2 : Drugovich mène de bout en bout et gagne

Au lendemain de la victoire de Calum Ilott, c’est avec une grille inversée que les pilotes de F2 ont abordé la seconde course du premier week-end de la saison. La météo était toujours clémente au moment du départ, avec des températures plus basses que la veille.

C’est Felipe Drugovich qui s’est imposé après une course en tête ponctuée par de nombreuses entrées en piste de la voiture de sécurité, dont plusieurs pour des voitures arrêtées en piste à la suite de pannes mécaniques.

Le Brésilien est parti en tête grâce à l’inversion des huit premières places de la grille et a résisté au départ à Louis Delétraz. Il n’aura fallu que trois tours pour que la safety car n’entre en piste avec l’abandon de Giuliano Alesi.

A la relance, Jehan Daruvala a rapidement percuté Luca Ghiotto, laissant la monoplace de l’Italien dans les graviers, faisant rentrer de nouveau la voiture de sécurité. C’est ensuite Marcus Armstrong qui a subi un problème, peu après la relance, et la course a de nouveau été neutralisée.

Une fois relancée, la course a été calme en tête mais a vu une lutte sans merci entre Mick Schumacher et Noboharu Matsushita, qui se sont écharpés jusqu’à la fin de la course.

Drugovich remporte donc sa première victoire en F2 après s’être élancé hier en première ligne et avoir fait une course solide. Il devance Delétraz et Dan Ticktum, solide ce week-end pour Dams.

Robert Shwartzman, sur le podium hier, termine au quatrième rang devant le jeune pilote Renault, Christian Lundgaard, lui aussi solide en cette entame de championnat. Matsushita, Schumacher, Jack Aitken et Callum Ilott complètent le top 10 de cette course rapide qui conclut le premier des deux week-ends autrichiens du championnat.