Spa, Qualif. : De Vries continue d’impressionner

Il fait grand beau temps sur le circuit belge pour cette séance de trente minutes de qualifications. Comme d’habitude, tous les pilotes sont rapidement en piste et ils commencent par chauffer leurs pneumatiques... mais ils n’ont cette fois même pas le temps d’effectuer un tour lancé : la Sauber de Callum Ilott est arrêtée en plein milieu de la piste dans la ligne droite des stands. Le drapeau agité est d’abord de couleur jaune, puis vire rapidement au rouge car il n’y a aucun moyen sécurisé de dégager la monoplace du Britannique.

Pendant cette interruption, le chrono est arrêté à 23 minutes 55 restantes. Il y a bien sûr la queue dans l’allée des stands pour attendre le feu vert et c’est le leader du championnat Nyck De Vries qui signe le premier chrono de référence en 1.59.357, de peu devant Matsushita. Zhou, Louis Delétraz et Mick Schumacher suivent dans le top 5 après ce premier tour lancé à l’issue duquel les pilotes rentrent aux stands pour changer de gommes.

A huit minutes du terme de la séance, les pilotes commencent à revenir en piste pour leur dernière tentative. Ils effectuent deux tours de chauffe et n’auront donc sur cette séance que deux tours lancés pour réaliser leur chrono de qualifications. Nyck De Vries réalise un deuxième secteur impressionnant en 51 secondes 8, ce qui lui permet de non seulement améliorer son chrono, mais en plus d’accroître significativement son avance sur son plus proche poursuivant, qui se nomme cette fois Sergio Sette Camara.

Malheureusement, tous les pilotes ne pourront pas démontrer leur potentiel car un drapeau rouge vient de nouveau interrompre la séance, qui ne repartira pas : Sean Gelael a tapé le mur et sa PREMA est arrêtée dans le deuxième secteur. Nyck De Vries partira donc en pole demain, avec Sette Camara à ses côtés. En deuxième ligne on retrouvera Jack Aitken et Matsushita. Louis Delétraz s’élancera cinquième devant Mick Schumacher et Nikita Mazepin, seulement séparés d’un millième. King, Zhou et Ghiotto concluent le top 10.