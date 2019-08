Spa, Libres : De Vries frappe fort d’entrée de jeu

Presque régional de l’étape en Belgique, pour le week-end F2 de Spa-Francorchamps, le Néerlandais Nyck de Vries a frappé fort avec un temps de 1’59"509. Cela le place trois dixièmes devant Nicholas Latifi, qui s’est vite réadapté après avoir disputé les EL1 de F1 pour le compte de Williams.

A noter que les DAMS de Latifi et Sergio Sette Câmara, ce dernier s’est classé par ailleurs quatrième, portent plusieurs messages "Jean Paul tu nous manques", en hommage à Jean-Paul Driot, fondateur de l’équipe, décédé au début du mois d’août.

Louis Delétraz s’est intercalé entre les deux DAMS mais pointe déjà à une demi-seconde de De Vries, tandis que Jack Aitken, cinquième, est le dernier à moins d’une seconde du pilote ART.

Luca Ghiotto et Mick Schumacher suivent, respectivement à 1"098 et 1"423 du Néerlandais, devant les Trident de Ralph Boschung et Giuliano Alesi, qui ont respectivement subi un problème moteur et un tête-à-queue.

Nobuharu Matsushita complète le top 10 devant Anthoine Hubert et Guanyu Zhou, les deux protégés de Renault. Pour ses débuts, Marino Sato est 19e derrière Tatiana Calderon, mais largement devant Mahaveer Raghunathan, qui accuse 6"237 de retard sur le meilleur temps...