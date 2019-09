Sotchi, Qualifs : De Vries empoche les points de la pole

Après une séance studieuse d’essais libres le matin lors de laquelle les deux DAMS de Latifi et Sette Camara avaient devancé le leader du championnat Nyck De Vries, c’est l’heure des qualifications sur le circuit russe, où la pluie menace. Il y a d’ailleurs 60 % de risques de pluie pour les prochaines 30 minutes, et Ghiotto informe son équipe à la radio qu’il pleut déjà sur certaines parties de la piste.

Nicholas Latifi signe le premier chrono de référence, en 1.48.060. Pendant ce temps, Aitken a un aileron avant cassé et rentre aux stands en changer avant de pouvoir ressortir immédiatement. Nyck De Vries semblait en mesure d’aller chercher le chrono de son rival canadien, mais un troisième secteur plutôt lent le fait échouer derrière lui. Latifi améliore et tourne en 1.47 au tour. Luca Ghiotto prend la troisième position.

Pendant la traditionnelle petite pause de mi-séance où les pilotes rentrent aux stands afin de chausser leurs monoplaces de nouveaux pneus, Matsushita opte pour une stratégie alternative et tourne seul, mais cela ne semble pas payant pour le Japonais. Nyck De Vries s’inquiétait de la pluie qui commençait à tomber et il demande à son équipe s’il peut ressortir plus tôt, mais finalement le pilote ART attend les cinq dernières minutes et il fait bien : malgré une petite erreur au virage 7, il s’empare du meilleur chrono et prend la pole provisoire.

Derrière, plus personne n’arrivera à concurrencer le Néerlandais, qui gagne donc grâce à cette pole quatre points supplémentaires dans sa course au titre contre Nicholas Latifi. Le Canadien de DAMS s’élancera juste à ses côtés en première ligne. Belle performance de Callum Ilott, troisième devant les UNI-Virtuosi de Ghiotto et Zhou. Sette Camara est sixième, Delétraz septième et Mazepin huitième. King et Matsushita complètent le top 10.