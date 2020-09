Sotchi, Qualifications : Doublé Carlin avec Tsunoda en pole

En essais libres tôt ce matin, c’est Luca Ghiotto qui a signé le meilleur temps, devant les deux Carlin de Tsunoda et Daruvala. En ce début d’après-midi, les pilotes s’élancent pour trente minutes de qualifications : c’est le leader du championnat Mick Schumacher qui prend la piste le premier, mais c’est son coéquipier Robert Shwartzman qui prend brièvement le meilleur chrono, avant que Daruvala ne s’installe en haut de la feuille des temps. Nikita Mazepin parvient à battre l’Indien de chez Carlin, mais ce n’est que pour une courte durée, et Jehan Daruvala revient en première position. Les Carlin semblent très en forme sur ce circuit russe, puisque c’est ensuite Yuki Tsunoda qui s’empare de la pole provisoire.

A mi-séance, le débutant Jake Hughes fait une très bonne impression puisqu’il est alors neuvième dans sa HWA. Une fois les pilotes chaussés de pneus neufs, ils repartent à l’attaque et Jehan Daruvala poursuit sa lutte pour la pole avec son coéquipier : le pilote indien reprend la pole provisoire. Les UNI-Virtuosi d’Ilott et Zhou se hissent derrière les Carlin, mais sont loin d’elles en terme de chronos. Dans son tout dernier tour, Yuki Tsunoda améliore et prend la pole, cette fois définitive ! Daruvala parviendra lui aussi à améliorer, mais il échoue à seulement six millièmes de son coéquipier japonais.

Yuki Tsunoda s’élancera donc en première position demain devant Jehan Daruvala, et il récolte au passage les quatre points de la pole. Derrière les deux Carlin, on retrouve deux concurrents pour le titre : Mick Schumacher se classe troisième et Callum Ilott quatrième. C’est ensuite très serré de la cinquième à la neuvième place, où les pilotes se tiennent en moins d’un dixième. On retrouve ainsi dans l’ordre Luca Ghiotto, Christian Lundgaard, Robert Shwartzman, Jack Aitken et Zhou. La dixième place revient à Nikita Mazepin.