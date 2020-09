Sotchi, Course 2 : Zhou gagne une course interrompue

Il fait encore très beau aujourd’hui à Sotchi, avec des températures plus élevées que la veille : 28 °C dans l’air et une piste qui dépasse les 37 °C. Le poleman Zhou prend un bon départ et conserve la première place. Mazepin, sur le mauvais côté de la piste, perd en revanche une position au profit d’Aitken. Huitième sur la grille suite à sa victoire de la veille, Mick Schumacher parvient à se faufiler et est quatrième. Derrière, Samaia embroche le débutant Jake Hughes et tous deux doivent abandonner. Le drapeau jaune est brandi dans le premier secteur mais la course continue.

On assiste à une petite lutte entre Tsunoda et Ilott, qui tourne à l’avantage du Britannique, puis Mazepin a le temps de dépasser Aitken avant que finalement le régime de voiture de sécurité virtuelle soit mis en place. Quand la course reprend, Mick Schumacher et Jehan Daruvala passent Jack Aitken. Aitken essaie de repasser Daruvala et l’Indien sort trop large dans leur lutte : du coup la Campos reprend la quatrième place. Tsunoda repasse quant à lui Ilott.

Au huitième tour, alors que Mazepin est dans la zone DRS de Zhou, un peu plus loin derrière Ghiotto est plus rapide qu’Aitken et le dépasse au premier virage, mais loupe un peu son freinage et Aitken se replace à côté de lui : ils sont tous les deux au coude à coude quand Aitken semble perdre le contrôle de sa monoplace. La Campos vient taper la Hitech à pleine vitesse et la monoplace de Ghiotto décolle et s’enfonce dans les TechPro, tandis que celle d’Aitken fonce tout droit dans les protections. L’image est impressionnante et le drapeau rouge immédiatement brandi, mais heureusement on voit rapidement sortir les deux pilotes de leur monoplace. La Hitech prend feu tandis que la Campos est aussi bien détruite. Les commissaires de piste s’activent pour dégager les voitures tandis que les pilotes attendent des consignes dans la voie des stands.

Jehan Daruvala écope d’une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir suivi les flèches lorsqu’il était sorti trop large au premier virage. Vu l’ampleur des réparations à faire sur les protections, la direction de course décide finalement que la course ne reprendra pas. La victoire revient donc à Zhou, devant Mazepin et Schumacher. Derrière, le classement a été arrêté avant le drapeau rouge, donc on retrouve Aitken en quatrième position et Ghiotto cinquième. Tsunoda est classé sixième devant Ilott et Ticktum. A noter que c’est la première victoire en F2 pour Zhou, et qu’en raison du peu de tours parcourus, seulement la moitié des points sont distribués.