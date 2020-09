Sotchi, Course 1 : Schumacher gagne devant Tsunoda

Une fois n’est pas coutume, la course de Formule 2 a lieu le matin, mais la température de l’air est déjà bonne avec plus de 26 °C, tandis que la piste atteint les 34 °C. Au départ, le poleman Tsunoda parvient à conserver la tête mais derrière son coéquipier Daruvala se fait dépasser par Mick Schumacher. En milieu de peloton ça s’accroche : Piquet tape Vips, qui va s’accrocher avec Delétraz, qui du coup touche Lundgaard. La DAMS de Juri Vips a calé au milieu et la voiture de sécurité entre en piste. Beaucoup de pilotes passent aux stands réparer les dégâts sur leur monoplace : Drugovich et Nissany abandonnent.

La course reprend sans souci, avec toujours Tsunoda en tête devant Schumacher et Daruvala. Au tour suivant, Mazepin prend l’avantage sur Zhou pour le gain de la septième place. Jehan Daruvala est le premier pilote à s’arrêter aux stands, dès l’ouverture de la fenêtre de changement de pneus au début du septième tour. Dans le même temps, Ghiotto prend la quatrième place à Aitken. A la fin du huitième tour, les quatre premiers de la course s’arrêtent ensemble ! Tsunoda, Schumacher, Ilott et Ghiotto changent de pneus et ressortent dans le même ordre.

Ilott parvient à sortir devant Daruvala : c’est une place de gagnée pour le Britannique. On retrouve en tête de la course des pilotes sur une stratégie alternative : Aitken mène devant Mazepin et Zhou. Mazepin est le plus rapide et il tente d’attaquer Aitken, mais le Russe se loupe et sort trop large, du coup c’est Zhou qui en profite pour passer deuxième. Le Chinois tente lui aussi sa chance sur Aitken, mais bute à son tour sur la Campos.

Aitken semble plus lent que Zhou, mais le pilote UNI-Virtuosi n’arrive pas à le doubler, malgré de nombreuses tentatives. Mazepin profite de leur lutte pour reprendre la deuxième place. Finalement, à dix tours de la fin, Jack Aitken monte les gommes les plus tendres, laissant Mazepin et Zhou en tête. Aitken ressort quant à lui devant Shwartzman.

Au tour suivant, tous les pilotes qui ne se sont pas encore arrêtés passent aux stands, laissant la voie libre à Yuki Tsunoda en tête. Mais le Japonais a l’air en difficulté avec ses pneus et Mick Schumacher réussit à le dépasser pour prendre la tête de la course. Dans la foulée, c’est Callum Ilott qui prend l’avantage sur le Japonais et on retrouve aux deux premières places les deux pilotes qui luttent pour le titre.

Avec ses nouveaux pneus, Zhou signe le meilleur tour en course alors que Shwartzman et ses vieux pneus se trouvent sous la menace de Mazepin et Armstrong. Le Russe d’Hitech et le Néo-Zélandais d’ART le doublent sans souci. Devant, Mick Schumacher et Callum Ilott se livrent une course aux chronos : l’Allemand essaie de garder son rival britannique hors de la zone DRS et pour l’instant cela fonctionne avec environ 1 seconde 6 d’écart entre la PREMA et la UNI-Virtuosi. Mazepin, huitième, signe le meilleur tour en course et se rapproche de Zhou.

Shwartzman et Ticktum sont en lutte pour le dernier point de la dixième place, et le Britannique de chez DAMS passe devant le Russe de PREMA. Devant, Tsunoda est revenu sur Ilott alors que Schumacher a deux secondes d’avance. Le Japonais se place côte à côte avec Ilott et prend la deuxième place ! Ilott passe dans les bouts de gomme et perd beaucoup de temps, ce qui permet à Ghiotto de revenir. L’Italien à son tour se place aux côtés de la UNI-Virtuosi mais n’arrive pas à le doubler... il essaie une nouvelle fois sur la ligne d’arrivée, que tous les deux franchissent côte à côte !

Devant, Mick Schumacher a su conserver ses pneus jusqu’au bout et remporte finalement la course avec plus de six secondes d’avance sur Yuki Tsunoda. Callum Ilott termine troisième sur la ligne, d’un cheveu devant Luca Ghiotto. Daruvala se classe cinquième devant Aitken, Mazepin et Zhou. Armstrong et Ticktum empochent les derniers points, avec également les deux points du meilleur tour en course pour Ticktum.