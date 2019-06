Sordo ne s’attendait pas à la victoire sur la ligne d’arrivée

Carlos del Barrio a indiqué que Dani Sordo et lui ont attendu le podium organisé dans la foulée de la Wolf Power Stage pour être sûrs que la victoire au Rally Italia Sardegna leur revenait.

La stupéfaction était visible sur les visages de l’équipage espagnol à l’arrivée de Sassari - Argentiera, les deux hommes s’attendant surtout à sceller leur deuxième place... Avant que le message ’Tänak stopped’ ne s’affiche sur leur tableau de bord.

Partis rejoindre le podium pendant qu’Ott Tänak bouclait tant bien que mal la Power Stage en voyant son avance fondre, ils arrivaient sur place en apprenant que leur déficit de 26’’7 s’était transformé en avantage de 13’’7.

Submergé par l’émotion, Dani Sordo se jetait dans les bras de ses équipiers Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville.

« Nous n’étions pas au courant des événements », a assuré Carlos del Barrio. « Nous avions des informations au téléphone, mais rien de certain. En arrivant au podium, nous avons vu les sourires des fans et de nos équipiers. De grands sourires. Dès lors, nous avons su ! Je suis bien évidemment désolé pour Ott et son équipe. Ils avaient été incroyables, mais ce sport est parfois ainsi. »

Il ne s’agit que de la deuxième victoire au plus haut niveau de Dani Sordo après celle obtenue au Rallye d’Allemagne 2013, déjà avec Carlos del Barrio.

Malgré des rumeurs de sa présence au prochain rendez-vous, le Neste Rally Finland (1er-4 août), l’Espagnol est resté mystérieux.

« C’est un bel endroit avec de belles routes et un beau rallye », a-t-il répondu avant de plonger dans le port d’Alghero. « Ce n’est pas mon rendez-vous préféré, mais je n’ai pas peur de la Finlande. Je ne dirai rien tant que je ne sais rien ! »