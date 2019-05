Slovakia Ring, C3 : Ma bat Michelisz et signe sa 1ère victoire

Ma Qinghua a obtenu sa première victoire dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup après avoir contenu Norbert Michelisz lors d’une lutte serrée dans la Course 3 de la WTCR Race of Slovakia.

Le pilote chinois a subi les assauts répétés du pilote BRC Hyundai N Squadra Corse, mais son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR a conservé l’avantage pour s’imposer. Son équipier Kevin Ceccon a couronné un excellent week-end pour le Team Mulsanne en finissant juste derrière Michelisz, l’équipe italienne quittant la Slovaquie avec quatre podiums.

“Nous ne pouvions pas faire mieux”, a dit un Ma heureux. “Merci à toute l’équipe pour son dur labeur. Le début de saison a été difficile, alors je suis très heureux de cette victoire. C’est toujours la même histoire quand vous êtes devant : la voiture qui vous suit est très rapide ! Il y a eu beaucoup de pression mais j’ai essayé de rester calme car la moindre erreur aurait tout détruit. On va faire la fête ce soir !”

Parti troisième sur la grille, Ma a pris un très bon départ pour passer entre le détenteur de la Pole Position, Nicky Catsburg, et Michelisz pour prendre la tête et ne plus la quitter. Il est apparu rapidement que Catsburg, de l’équipe BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, rencontrait un problème et dès le cinquième tour, il a glissé vers l’arrière alors que la bagarre en tête voyait s’affronter les deux Alfa et la Hyundai de Michelisz. Le Hongrois s’est satisfait de sa place de second à l’arrivée, faisant suite à sa troisième place dans la Course 1.

Niels Langeveld, du Comtoyou Team Audi Sport, a complété un week-end encourageant avec une belle quatrième place après être parti septième. Il a terminé devant Mikel Azcona, du PWR Racing, et Esteban Guerrieri, d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. L’Argentin a certes perdu une place par rapport à sa position de départ mais il s’est mieux débrouillé avec sa Honda que son équipier, Néstor Girolami. Le vainqueur de la Course 2 a été éliminé au premier tour et classé 24e.

Augusto Farfus, du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, a fini septième devant Aurélien Panis, du DHL Team Cupra Racing, et Gabriele Tarquini, qui a au moins marqué des points cette fois après sa pénalité dans la Course 2 pour un contact avec Panis – ce qui l’avait fait rétrograder.

Luca Engstler, débutant Wild Card, a réitéré sa 10e place de la Course 1, devant Thed Björk qui avait un nouveau radiateur sur sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing après ses soucis de la Course 2. Catsburg s’est classé 12e devant Rob Huff, qui a été heurté à l’arrière par Daniel Haglöf – le pilote de la PWR Racing a terminé la course dans les stands. Yvan Muller et Gordon Shedden ont été les deux derniers à marquer des points.