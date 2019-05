Slovakia Ring, C2 : Girolami et Guerrieri signent un doublé

Néstor Girolami a précédé son équipier chez ALL-INKL.Com Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, pour signer un doublé dans la Course 2 à grille inversée de la manche Slovaque de la saison WTCR.

Les deux Argentins ont pris l’avantage sur le détenteur de la pole position, Rob Huff, pour s’emparer des deux premières positions avec leurs Honda Civic, alors que Kevin Ceccon a signé le deuxième podium du jour pour le Team Mulsanne en terminant troisième sur son Alfa Romeo Giulietta.

“Félicitations à tous les gars de l’équipe car ma voiture était vraiment endommagée après mon accident dans la Course 1”, a dit Girolami, leader du championnat à l’issue de sa troisième victoire de la saison. “Je ne savais pas si nous pourrions gagner la course, alors, merci les gars.”

“Nous avons eu une voiture fantastique tout le week-end et c’est extra d’avoir Esteban second ainsi que de mener le championnat. Dès que j’ai vu qu’il était deuxième, j’ai su que c’était bon parce que nous ne voulons pas nous affronter. Parfois je gagne, parfois c’est lui. C’est comme ça que nous voulons travailler.”

Huff semblait avoir perdu sa position de tête à l’extinction des feux, mais il a viré large au virage 1 pour repasser devant la Honda et mener la course. Mais cet avantage n’a pas duré car Girolami a pris définitivement l’avantage au deuxième tour. Guerrieri, parti sixième, a été le suivant à passer Huff au troisième tour. Le pilote SLR Motorsport a fait de son mieux pour rester troisième au volant de sa Golf, mais Ceccon a pris le dessus sur lui au début du septième tour, après que son équipier Ma Qinghua a fini second de la Course 1.

À l’issue de cette affrontement sur neuf tours, Nicky Catsburg, détenteur de la pole pour la Course 3, a décroché la quatrième place devant Huff pour l’équipe BCR Hyundai Lukoil Racing. Huff s’est classé cinquième devant Norbert Michelisz, monté sur le podium de la Course 1, et Daniel Haglöf au volant de sa Cupra Leon PWR Racing.

Niels Langeveld, de l’équipe Comtoyou Team Audi Sport, a terminé huitième devant Ma. Tom Coronel a complété le top dix, ayant pris le dessus sur son vieux rival Yvan Muller – les deux hommes étaient partis respectivement 27e et 20e. Les autres pilotes ayant marqué des points sont Jean-Karl Vernay et Gordon Shedden, duo du Leopard Racing Team Audi Sport, Mehdi Bennani et Johan Kristoffersson.

La Course 3 doit s’élancer à 16H45, heure locale.