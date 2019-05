Slovakia Ring, C1 : Vervisch signe son premier succès de l’année

Frédéric Vervisch a signé son premier succès de l’année en WTCR – FIA World Touring Car Cup à l’issue d’une course 1 mouvementée lors de la WTCR Race of Slovakia après être remonté depuis la neuvième place sur la grille.

Le pilote de l’équipe Comtoyou Team Audi Sport a pris un excellent départ et effectué un solide début de course pour se hisser à la deuxième place à l’issue du premier tour, puis a dépassé Ma Qinghua de l’équipe Mulsanne pour son premier succès 2019 sur une Audi RS 3 LMS.

« Belle course, beau résultat », a déclaré Vervisch après la deuxième victoire en WTCR de sa carrière. « Le départ a été excellent, bien que j’aie été touché par derrière au virage 3, mais je n’ai pas dévié. J’ai peut-être pris plus de risques que les autres, puis j’ai gardé mon rythme. J’ai été surpris de notre bon rythme d’ailleurs. »

A l’extinction des feux, Ma Ma a pris un excellent départ depuis la deuxième ligne pour passer au milieu de Nicky Catsburg, auteur de la Pole Position, et de Norbert Michelisz, pilote Hyundai, pour prendre la tête au volant de son Alfa Romeo Giulietta TCR, alors que Vervisch gagnait huit places dans ce premier tour.

Derrière eux, Nestor Girolami, le leader du championnat connaissait des ennuis avec un accrochage avec Niels Langeveld, équipier de Vervisch, le pilote argentin terminant sa course dans un bac à gravier. Kevin Ceccon était une autre victime de ce premier tour, l’Italien échouant lui aussi son Alfa dans le gravier.

La voiture de sécurité a été sollicitée à la suite de ces incidents, mais la course a repris au quatrième tour alors que Ma était forcé de se défendre. Vervisch effectuait une belle manœuvre de dépassement pour prendre la tête au cinquième tour avant de creuser l’écart. « Ma était plus rapide dans les lignes droites, mais j’étais meilleur dans les virages « , a expliqué le vainqueur. « Il a été très fair play quand je l’ai attaqué. »

Alors que Vervisch ouvrait une brèche, Ma s’est retrouvée sous la pression de Michelisz, qui a donné son maximum pour le dépasser. Mais le pilote chinois a tenu bon pour monter sur le podium pour le compte du Team Mulsanne, Michelisz étant également satisfait de la troisième place.

Jean-Karl Vernay s’est classé quatrième pour le Leopard Racing Team Audi Sport après s’être élancé de la septième place sur la grille de départ, tandis que l’action s’intensifiait derrière lui.

Augusto Farfus du BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, a lui aussi pris un départ flamboyant, de sa 19e place sur la grille pour terminer à une incroyable cinquième place. Il devançait son équipier Gabriele Tarquini, le fer de lance du BRC Hyundai, champion en titre WTCR et sixième.

Le coéquipier de Farfus, Catsburg, a connu une déception puisque, depuis sa pole position, il terminait septième, avec de lourds dommages à l’avant gauche de sa Hyundai engendrés en début de course. Il devançait Tom Coronel en huitième position, alors que Mikel Azcona du PWR Racing et le wild card Luca Engstler complétaient le top 10.

Les autres pilotes ayant marqué des points sont Muller – revenu de la 17e place sur la grille au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR – Gordon Shedden, Rob Huff (24e au départ), Benjamin Leuchter de l’équipe SLR Volkswagen et Esteban Guerrieri du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Daniel Haglöf du PWR Racing, qui s’était positionné au cinquième rang en début de course après avoir pris le départ de la quatrième position, a également connu des problèmes et a conclu au 10e rang.

La course 2 de la WTCR Race of Slovakia débutera à 15h15 heure locale, la course 3 devant suivre à 16h45.