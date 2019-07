Sims prend la pole du deuxième E-Prix de New York

Alexander Sims a décroché la pole position pour le dernier E-Prix de la Saison 5 de Formule E, qui se disputera à New York ce soir. Le Britannique signe sa première pole position en Formule E.

Il devancera Robin Frijns, auteur d’un excellent tour en qualifications, et Sébastien Buemi. Le Suisse avait besoin de signer la pole position pour conserver un espoir au championnat, mais il est mathématiquement éliminé de la course au titre.

Sam Bird s’est qualifié quatrième devant Stoffel Vandoorne, auteur d’un beau tour, et Daniel Abt, l’équipier de Lucas di Grassi, qui aura à coeur d’aller grappiller des places pour aider son leader.

Derrière, on retrouvera Oliver Rowland, septième de la qualification et éliminé pour un demi dixième de seconde. Il partagera la quatrième ligne avec un des trois candidats au titre, Mitch Evans. Ils devanceront Gary Paffett et Edoardo Mortara, sur la cinquième ligne de la grille.

La sixième verra les deux autres candidats au titre, Lucas di Grassi et Jean-Eric Vergne, s’élancer côte à côte. Ils devanceront Jose Maria Lopez et Antonio Felix da Costa, qui a perdu tout espoir de titre hier.

Tom Dillmann sera 17e sur la grille, juste devant Pascal Wehrlein, qui était en première ligne hier. A noter les mauvais résultats d’André Lotterer, encore en lice hier pour le titre et qualifié 20e, et d’Alex Lynn, 21e sur la grille, qui était deuxième avant une panne mécanique lors de la première course.