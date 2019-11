Sims, premier poleman de l’année devant les Mercedes

Alexander Sims a signé la pole position du premier des deux E-Prix en Arabie Saoudite, puisque les courses auront lieu ce jour et demain, pour ce qui constitue la première manche de la saison.

Le pilote BMW a signé le meilleur temps de la super pole devant les deux pilotes Mercedes, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries, qui ont effectué de très bons débuts pour la première participation officielle de l’équipe.

Edoardo Mortara a placé sa Venturi, et un autre moteur Mercedes, en quatrième place, devant la Virgin Racing de Sam Bird et la Mahindra de Jérôme d’Ambrosio. Porsche a placé une voiture dans le top 10, celle d’Anré Lotterer, qui devance la Nissan d’Oliver Rowland et l’autre BMW de Maximilian Günther.

NIO réalise une belle performance avec la dixième place d’Oliver Turvey, devant Jean-Eric Vergne. Les pilotes du premier groupe ont de nouveau été pénalisés par la piste très verte, et Lucas di Grassi est 19e, tandis qu’Antonio Felix da Costa est 21e sur l’autre DS Techeetah.