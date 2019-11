Sims de nouveau en pole position en Arabie Saoudite

Alexander Sims est devenu le premier pilote de l’histoire de la Formule E à signer trois pole positions consécutives. Le pilote BMW avait en effet signé la pole lors de la dernière course de la saison précédente à New York, et s’est adjugé les deux pole positions en Arabie Saoudite, pour le début de la Saison 6 de Formule E.

Comme la veille, les pilotes du groupe 1 n’ont pas atteint la super pole, et le peloton semble encore parti pour être nivelé par ce format de qualifications, où les pilotes s’élancent en quatre groupes selon le classement du championnat, permettant aux plus mal classés de profiter d’une piste plus propre.

Les temps ont été bien plus rapides, Sims ayant signé un 1’11"476 plus rapide de trois secondes que sa pole de la veille. Il devancera Sébastien Buemi en première ligne devant Lucas di Grassi et Mitch Evans, tandis que Jérôme d’Ambrosio devance Antonio Felix da Costa.

Sam Bird, vainqueur hier, sera septième au départ à 13h, devant Edoardo Mortara, Maximilian Günther et André Lotterer. Jean-Eric Vergne sera 11e après un accident en qualifications, sur une grille qui verra les Mercedes s’élancer bien plus loin que la veille, et notamment Nyck de Vries, qui s’élancera dernier.