Simona de Silvestro va disputer l’édition 2021 de l’Indy 500

Une équipe nommée Paretta Autosport a annoncé son engagement pour les 500 Miles d’Indianapolis. Simona de Silvestro sera la pilote de cette équipe dont la particularité sera d’être menée par une femme, Beth Paretta.

Elle sera engagée pour la 105e édition de la grande classique américaine, dans une toute nouvelle équipe issue du programme "Race for Equality & Change" présenté conjointement par l’IndyCar et l’Indianapolis Motor Speedway l’an dernier.

Les deux structures étant désormais la propriété de Roger Penske, il n’est pas étonnant de retrouver un partenariat entre Paretta Autosport, qui utilisera un moteur Chevrolet sur sa monoplace, et Team Penske, qui engage déjà quatre voitures à temps plein.

Pour Simona de Silvestro, il s’agira de sa première participation à l’épreuve depuis 2015. Une course dans laquelle el

Si elle n’a jamais vraiment brillé à Indianapolis, la Suissesse avait en revanche fait une saison 2013 encourageante, avec plusieurs top 10 et un podium, et des une belle pige au Grand Prix de Louisiane 2015 avec la quatrième place.

"Je suis heureuse d’avoir cette opportunité de revenir à Indianapolis avec Paretta Autosport" a déclaré De Silvestro. "Ma carrière a décollé lorsque j’ai piloté en IndyCar et à l’Indy 500, donc revenir pour rouler avec Beth et sa nouvelle équipe en lien avec Team Penske est une chance rare."

"Faire partie de l’objectif de diversité et de l’inclusion pour tout le monde, et surtout pour les femmes en IndyCar, et plus globalement en sport automobile, est très important pour moi. Je veux remercier l’IndyCar pour avoir endossé ce rôle afin d’apporter de la diversité de genre et de l’inclusion en sport auto."

Beth Paretta se félicité de ce que représente cette équipe dirigée par une femme, et de cette voiture pilotée par une femme : "Aujourd’hui, c’est le début d’un engagement à l’égalité des genres en sport, afin d’encourager les femmes à travailler dur et à mériter leur place sur la grille."

"L’IndyCar est une discipline leader et un endroit où les femmes sont bienvenues depuis de nombreuses années, grâce au travail de nombreuses femmes et de nombreux hommes avant nous."