Simon Pagenaud perd son volant en IndyCar chez Meyer Shank

Par Emmanuel Touzot 5 septembre 2023 - 16:47





Sur la touche depuis le début du mois de juillet après un énorme accident lors des essais à Mid-Ohio, Simon Pagenaud ne sera plus pilote pour Meyer Shank Racing l’an prochain. L’équipe a annoncé l’identité de son remplaçant, n’ayant aucune garantie qu’il pourrait revenir dans les temps.

Depuis deux mois, le vainqueur de l’Indy 500 2019 combat une commotion cérébrale qui l’oblige à ne plus piloter. Le problème de ces blessures est que le pilote ne peut que suivre les recommandations, sans certitude d’amélioration. Le Français comprend la décision de son équipe.

"Je souhaite le meilleur à MSR et remercie Mike Shank, Jim Meyer et toute l’équipe pour la précieuse expérience acquise pendant ces deux années" a déclaré Pagenaud. "J’aurais aimé accomplir plus ensemble au cours de ces deux saisons et gagner des courses, mais nous n’avons pas été en mesure de le faire."

"Pour le moment, mon objectif est de me concentrer sur moi-même et sur ma récupération. C’est un long processus, je vais continuer de travailler avec les médecins et faire ce qu’il faut pour récupérer à 100 %. Merci pour votre soutien et vos messages d’encouragement."

C’est Felix Rosenqvist qui le remplacera en 2024 dans la monoplace numéro 60, aux côtés de Tom Blomqvist, qui dispute la fin de saison dans la monoplace avant de piloter la 06 l’année prochaine, en remplacement de Helio Castroneves. Rosenqvist pourrait être remplacé par David Malukas, transfuge de Dale Coyne Racing, chez McLaren.