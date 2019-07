Silverstone, Qualifs : Zhou et Ghiotto brillent pour UNI-Virtuosi

Respectivement troisième et premier de la séance d’essais libres, disputée quelques heures auparavant, Guanyu Zhou et Luca Ghiotto ont dominé la séance qualificative et monopoliseront la première ligne pour le compte d’UNI Virtuosi demain, lors de la course principale de F2 à Silverstone.

Avec un temps de 1’38"182, le Chinois a terminé deux dixièmes devant son coéquipier, et trois dixièmes devant la DAMS de Sergio Sette Câmara. Le Brésilien devance de huit millièmes de seconde son coéquipier, Nicholas Latifi.

Bien remis de son accrochage avec Sean Gelael en essais libres, Louis Delétraz a signé le cinquième temps et devance Callum Ilott de deux millièmes. Les deuxième et troisième lignes se tiennent en 38 millièmes de seconde.

Le leader du championnat, Nyck de Vries, s’élancera au septième rang devant Jack Aitken, tandis que Nobuharu Matsushita et Anthoine Hubert complètent le top 10. Une qualification un peu décevante pour le Français, mais il est toutefois parvenu à rattraper le retard affiché en essais libres.

Mick Schumacher sera 13e au départ, devant Arjun Maini et Giuliano Alesi, tandis que l’autre Français, Dorian Boccolacci, sera 17e sur la grille pour son retour chez Trident. A noter que Tatiana Calderon et Mahaveer Raghunathan, qui est de retour après sa suspension en Autriche, occuperont la dernière ligne.