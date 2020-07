Silverstone, Qualifications : Drugovich décroche la pole

Comme souvent depuis le début de la saison en Autriche il y a maintenant un mois, c’est le Japonais Tsunoda qui a signé le meilleur chrono des essais libres, devant son équipier de chez Carlin, Jehan Daruvala. Ce soir encore, alors que la température de la piste dépasse les 40 °C, c’est Tsunoda qui signe le premier chrono de référence, avant d’être délogé de la pole provisoire par Aitken, puis Lundgaard, et enfin Daruvala. Le temps de l’Indien est toutefois à deux secondes de la pole signée par Zhou ici l’an dernier. A noter aussi que pour l’instant le top 4 se tient en moins d’un dixième.

Les pilotes PREMA tentent une stratégie décalée en sortant un peu plus tard pour éviter le trafic... mais cela ne fonctionne pas comme prévu, Nissany manquant d’accrocher Mick Schumacher alors que l’Allemand - sur un tour lancé - le doublait. L’Israëlien est d’ailleurs immédiatement sous investigation, et il est fort probable qu’il écope d’une pénalité.

Il reste un peu moins de 15 minutes de qualifications au chrono, et la piste est silencieuse : tous les pilotes sont aux stands pour changer de pneus et préparer leurs ultimes tentatives d’améliorer leur position. A moins de dix minutes du drapeau à damiers, revoilà les monoplaces en piste... une nouvelle fois à l’exception des PREMA, qui attendent deux minutes supplémentaires aux stands.

Dès sa première tentative, Felipe Drugovich améliore de six dixièmes le temps de la pole provisoire ! En 1.39.527, il va falloir aller chercher le Brésilien... Ilott échoue à un dixième du pilote MP Motorsport tandis que Mick Schumacher rattrape le temps perdu en se positionnant troisième. Personne ne pourra en revanche aller chercher l’impressionnant chrono de Felipe Drugovich au volant de sa modeste MP Motorsport : c’est donc le Brésilien débutant qui partira en pole demain ! Il empoche au passage quatre points. A ses côtés en deuxième ligne il y aura Callum Ilott. Mick Schumacher s’élancera troisième devant Lundgaard et Mazepin. Aitken est sixième, Daruvala septième, et Zhou, Tsunoda et Delétraz complètent le top 10. A noter que le leader du championnat, Robert Shwartzman, ne s’est qualifié qu’en 18è position.