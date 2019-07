Silverstone, Libres : Ghiotto en tête devant Latifi et Zhou

La seule séance d’essais libres a eu lieu sur le circuit de Silverstone en Formule 2, marquée pour les pilotes par une menace météorologique, qui s’est manifestée lors des essais F1 par une averse, et par l’absence de repères sur un asphalte tout juste refait.

C’est Luca Ghiotto qui a signé le meilleur temps, tout juste devant Nicholas Latifi et son coéquipier chez Uni Virtuosi, Guanyu Zhou. Le temps de l’Italien, en 1’39"166, lui aurait donné la pole position devant George Russell l’an dernier.

Le top 5 est complété par Jack Aitken et Sergio Sette Câmara, qui devancent le leader du championnat, Nyck de Vries. Pour sa deuxième course depuis son retour, Arjun Maini se montre et termine juste devant Louis Delétraz. Nobuharu Matsushita et Jordan King bouclent le top 10 devant Mick Schumacher.

La séance a été marquée par un accident entre Delétraz et Sean Gelael. Ce dernier a tenté de dépasser le Suisse, sur un tour de préparation, qui était au milieu de la piste et ne l’a pas vu. Les deux hommes allaient bien mais c’est le deuxième accident pour Delétraz en deux week-ends de course, après sa sortie de piste violente en Autriche.

Du côté des Français, il faut descendre au 13e rang pour trouver Giuliano Alesi, deux places devant son nouvel équipier, Dorian Boccolacci. Ce dernier devance Anthoine Hubert, qui avouait qu’il allait devoir trouver du rythme avant les qualifications.