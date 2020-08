Silverstone II, Qualifications : Ilott en pole à domicile

En essais libres en début d’après-midi, la météo était plutôt chaude, avec 30 °C dans l’air, et c’est Mick Schumacher qui a signé le meilleur chrono, de peu devant Louis Delétraz. Pour cette fin d’après-midi, le ciel est couvert et la température de l’air a légèrement chuté, tandis que celle de la piste a perdu plus de degrés. La séance de qualifications est retardée de quinze minutes car les commissaires travaillent encore sur la piste à la suite d’un problème de vibreur. Exceptées les Uni-Virtuosi, toutes les autres monoplaces s’élancent en piste dès le feu vert. Zhou et Ilott sortent finalement deux minutes après les autres.

A l’issue des premiers tours lancés, c’est Lundgaard qui détient le meilleur temps en 1.39.650, suivi de très près par Tsunoda et Delétraz. Après un tour au ralenti, les pilotes réalisent un nouveau tour chrono : Louis Delétraz prend la pole provisoire, mais Lundgaard améliore grandement ! Le Danois signe un impressionnant 1.39.177, grâce notamment à un excellent deuxième secteur. Pour l’instant, personne ne bat son chrono et les pilotes retournent aux stands pour la traditionnelle pause de mi-séance. Lundgaard est donc en première position, devant Aitken et Ghiotto. Les 16 premiers pilotes se tiennent en 9 dixièmes.

Après avoir passé des pneus neufs, les monoplaces sont de retour en piste à dix minutes du drapeau à damiers. Seul Markelov a opté pour une stratégie décalée afin d’éviter le trafic : le Russe monte à la 16è place et rentre aux stands avant le rush final. Jusque là en milieu de peloton, Callum Ilott montre qu’il en gardait sous le pied et prend la pole provisoire en 1.39.062 !

Malheureusement, alors que les pilotes s’élancent pour leur dernière tentative et que beaucoup améliorent leur premier secteur, un drapeau jaune dans le deuxième secteur causé par Gelael vient anéantir toute chance d’améliorer. C’est donc Callum Ilott qui s’élancera en pole demain : cette pole est aussi importante dans l’optique du championnat puisque le Britannique reprend ainsi quatre points sur Shwartzman. Lundgaard est deuxième devant Aitken et Ticktum. Ghiotto partira cinquième, Zhou sixième et Mazepin septième. Huitième, Mick Schumacher devance Delétraz et Tsunoda.