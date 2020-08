Silverstone II, Course 2 : Tsunoda gagne après un accrochage des PREMA

Contrairement à hier, le temps est nuageux sur Silverstone ce matin, et la température est bien plus basse : il fait 17 °C dans l’air et la piste est à 23°C. Suite à sa huitième place hier, Robert Shwartzman s’élance en pole aujourd’hui, devant son coéquipier de chez PREMA Mick Schumacher. Tous les pilotes sont bien sûr en pneus durs pour cette course qui ne comporte pas d’arrêt aux stands obligatoire. Les deux pilotes PREMA prennent un bon départ et restent dans cet ordre, tandis que derrière ça bataille dur et Lundgaard gagne deux places, comme Zhou. Dernier sur la grille, Gelael a déjà abandonné sur problème mécanique.

Mick Schumacher est plus rapide que son coéquipier mais ne parvient pas à trouver l’ouverture malgré quelques tentatives de dépassement. Suivant de près Shwartzman, Schumacher est déventé et manque de partir en tête à queue : l’Allemand perd le contact avec le Russe et voit Tsunoda revenir dans ses rétros. Au huitième tour, Delétraz attaque Lundgaard, qui sort trop large : le Suisse passe devant, et un tour pus tard c’est Zhou qui double le pilote ART. Derrière eux, Ilott et Mazepin se touchent, sans dommage.

Devant, Shwartzman comptait 2 secondes 3 d’avance sur Schumacher suite à l’erreur de ce dernier, mais l’Allemand s’est maintenant rapproché dans la zone DRS de son coéquipier, entraînant dans son sillage Tsunoda. Le leader explique à la radio qu’il a du mal avec ses pneus arrières, mais les trois pilotes se suivent sagement, sans rien tenter.

Le pneu avant gauche de Lundgaard part en lambeaux et le Danois - qui était dans les points - rejoint son stand au ralenti. A trois tours de l’arrivée, Mick Schumacher enclenche son DRS et dépasse Shwartzman, mais il se rabat un peu trop tôt et les deux PREMA se touchent ! Tsunoda en profite pour prendre la tête de la course. Mick Schumacher revient en piste derrière Tsunoda mais Shwartzman a sa monoplace endommagée et perd énormément de temps au tour. Il ne s’arrête pas aux stands mais se fait dépasser par tout le peloton et tombe hors des points. Mick Schumacher s’excuse à la radio, mais la direction de course juge cela comme un incident de course.

Yuki Tsunoda remporte donc cette course ! Mick Schumacher termine deuxième avec le meilleur tour en course et Aitken complète le podium. Delétraz se classe quatrième devant Zhou, Ilott et Ticktum. Mazepin empoche le dernier point.