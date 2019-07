Silverstone, Course 2 : Aitken gagne à domicile

Comme hier, les nuages sont de la partie ce matin au-dessus du circuit britannique et le temps est plutôt frais, avec seulement 15 °C dans l’air. Du coup, la température de la piste n’est pas très élevée, atteignant 24 °C. Suite à sa huitième place hier, Callum Ilott est en pole position à domicile. Mais le Britannique manque son départ et perd plusieurs positions. Cela profite à Louis Delétraz qui prend la tête de la course devant De Vries et Aitken.

Au deuxième tour, la Trident de Giuliano Alesi est arrêtée au milieu de la piste suite à un contact avec Maini et la voiture de sécurité intervient pendant un tour. Ghiotto et Latifi sont en lutte pour la cinquième place tandis que derrière eux Mick Schumacher dépasse Matsushita pour la septième position. Arjun Maini écope d’un drive through pour avoir harponné Alesi.

De Vries est sous la pression d’Aitken : le Britannique tente de passer par l’extérieur et le Néerlandais touche légèrement le pneu de son concurrent. Mais Jack Aitken a le dernier mot grâce au DRS et il s’empare de la deuxième place. A peine dépassé par Aitken, De Vries voit à présent Ilott dans ses rétroviseurs, mais le pilote Sauber Junior ne semble pas en mesure de porter une attaque.

A sept tours du drapeau à damiers, Luca Ghiotto prend la cinquième place à Latifi en passant à l’extérieur. Des gouttes de pluie font leur apparition sur les caméras embarquées mais rien de bien significatif. Luca Ghiotto est soudainement au ralenti et rentre aux stands. L’Italien passe les pneus tendres. Devant, Jack Aitken attaque Louis Delétraz et prend la tête de la course en plongeant à l’intérieur.

En lutte depuis plusieurs tours, Sette Camara et Juan Manuel Correa se touchent : le Brésilien endommage son aileron avant et doit passer par les stands pour le changer. Mick Schumacher et Zhou se battent pour la sixième place, parfois en-dehors des limites de la piste, ce qui profite à Matsushita qui double le Chinois.

Jack Aitken remporte cette course sprint devant son public et signe en plus le meilleur temps au tour. Louis Delétraz termine deuxième et Nyck De Vries complète le podium. Ilott doit se contenter de la quatrième place devant Nicholas Latifi et Mick Schumacher. Matsushita et Zhou prennent les derniers points.