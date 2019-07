Silverstone, Course 1 : Luca Ghiotto s’impose devant Latifi

Le temps est toujours nuageux pour la grille de départ de cette première course de F2. La température de l’air n’est qu’à 19 °C et celle de la piste atteint 29 °C. Suite à son accrochage avec Delétraz lors des essais libres, Sean Gelael - réprimandé hier - a finalement reçu une pénalité de trois places sur la grille. L’Indonésien devant initialement s’élancer 19è, cela ne changeait pas grand chose, mais la sanction est visiblement mal passée chez PREMA et Gelael a décidé en réaction de ne pas participer à la suite du week-end. PREMA n’alignera donc qu’une seule voiture - celle de Mick Schumacher - pour les deux courses.

Au départ, Anthoine Hubert cale depuis la dixième place, mais heureusement tout le monde arrive à l’éviter. Devant, Ghiotto prend le meilleur sur son coéquipier Zhou pour prendre la tête de la course. Derrière, Dorian Boccolacci abandonne la course, aileron avant cassé, pendant que Mick Schumacher est poussé hors piste par Mazepin et doit reprendre la course en dernière position. L’incident sera étudié après la course.

Latifi a doublé son coéquipier Sette Camara pour la troisième position et le Canadien se rapproche de Zhou. Dès l’ouverture de la fenêtre d’arrêts aux stands, comme d’habitude au septième tour, la majorité du peloton s’arrête passer en pneus durs. Latifi parvient à dépasser Zhou lors de cet arrêt. Giuliano Alesi cale quant à lui en repartant des stands, manquant de se faire percuter par la PREMA de Mick Schumacher qui arrivait derrière. Ghiotto et Sette Camara s’arrêtent au tour suivant : l’Italien reste devant le Canadien, mais de peu.

Nicholas Latifi fait tout son possible pour passer Ghiotto et les deux pilotes se touchent même légèrement. Au tour suivant, Ghiotto commet une erreur en bloquant les roues et Latifi passe devant. Mais Luca Ghiotto n’abandonne pas et reste au contact de la DAMS : au douzième tour, le pilote UNI-Virtuosi reprend la tête virtuellement ! (il y a devant lui Mazepin et Calderon, mais qui ne se sont pas encore arrêtés)

Libéré de la DAMS de Latifi, Luca Ghiotto signe immédiatement le meilleur temps au tour de cette course. Il passe ensuite facilement Calderon alors que Latifi peine à doubler la Colombienne, perdant ainsi du temps sur l’Italien. Mais le Canadien a gardé des forces pour la fin et c’est lui qui reprend le meilleur tour en course... avant de le reperdre au profit de l’autre DAMS, celle de son coéquipier Sergio Sette Camara, qui passe sous la minute 42 au tour.

Alors que Luca Ghiotto reprend le meilleur temps au tour en course, son coéquipier Zhou est sous la menace de Sergio Sette Camara, qui est dans sa zone DRS. Après avoir bouchonné la première moitié du peloton, Tatiana Calderon s’arrête aux stands à huit tours de la fin, en même temps que le leader Nikita Mazepin.

A quatre tours de la fin, Jack Aitken dépasse Nyck De Vries pour le gain de la cinquième place. Au tout dernier virage du dernier tour, Maini percute Mazepin : le Russe qui était hors des points abandonne juste avant le drapeau à damiers.

Devant, Luca Ghiotto n’est plus inquiété et remporte cette course longue. Nicholas Latifi termine deuxième et Zhou monte sur la troisième marche du podium. Sergio Sette Camara prend la quatrième place devant Aitken, De Vries et Delétraz. Huitième, Ilott s’élancera en pole demain. Matsushita et King prennent les derniers points. Les points du meilleur tour en course reviennent finalement à Sette Camara.