Shedden conclut les essais de Barcelone en tête

Après le meilleur temps de la Honda d’Esteban Guerrieri lors de la première journée d’essais du WTCR, disputés sur le circuit de Barcelone, c’est l’ancienne star du BTCC, Gordon Shedden, qui a signé le meilleur temps de la deuxième et dernière journée d’essais.

Son chrono de 1’54"434 lui a permis de devancer d’un peu moins d’un centième de seconde Nestor Girolami, pilote de Munnich Motorsport, qui était déjà deuxième la veille, et Jean-Karl Vernay, sur l’autre Audi RS3 LMS de WRT.

Les Alfa Romeo Giulietta du Team Mulsanne confirment leur belle forme avec les quatrième et cinquième positions, Ma Qing Hua devançant Kevin Ceccon. Niels Langeveld est le meilleur débutant de cette séance après avoir placé son Audi RS3 LMS de Comtoyou Audi à la sixième position.

Daniel Haglöf, un autre débutant, place sa Cupra Leon en sixième place, pour le compte de l’équipe débutante dans la catégorie, PWR Racing. Le Lynk & Co de Cyan Racing (et Cyan Performance, la deuxième structure) se sont un peu plus mises en valeur que la veille, Yann Ehrlacher devançant son oncle Yvan Muller, respectivement septième et huitième.

Point étonnant du classement, Gabriele Tarquini occupe les neuvième et dixième positions. Le pilote BRC Hyundai a tout simplement roulé avec deux voitures sur les quatre engagées par la firme coréenne, puisque les deux pilotes de la seconde structure BRC, Augusto Farfus et Nick Catsburg, étaient absents de ces essais.