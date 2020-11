Seulement huit manches de F2 en 2021, mais avec trois courses

Pour limiter les coûts et sauver les équipes qui constituent leur plateau, la F2 et la FIA F3 vont adopter dès l’an prochain une série de mesures pour permettre des économies à court et moyen terme.

La première décision est de ne pas introduire de nouvelle voiture en F2 pour le prochain cycle de trois ans. En F3, elle sera conservée l’an prochain mais devrait également poursuivre sa carrière les années suivantes.

La principale évolution du calendrier est un nombre réduit de déplacements, avec huit manches pour la F2. Pour ne pas réduire le nombre de courses, il y en aura désormais trois par week-end de Formule 2.

Pour ne pas surcharger les week-ends, la F2 et la F3 ne courront jamais ensemble, puisque la plus petite catégorie se déplacera sur sept événements, avec trois courses par week-end.

Les deux disciplines seront organisées totalement en marge de la F1, et l’on rappelle aussi que deux courses auront les W Series comme formule de support, certainement sur des manches hors de l’Europe.

"L’une de nos valeurs fondamentales depuis le lancement du GP2 en 2005 est la maîtrise des coûts" note Bruno Michel, PDG de la F2. "Aujourd’hui, plus que jamais, elle doit être au cœur de notre stratégie. Les mesures que nous annonçons ici sont cruciales car elles ont un impact sur le fonctionnement des deux championnats, mais aussi sur le calendrier et le format des week-ends de course."

"En outre, les équipes qui participent actuellement aux deux championnats auront la possibilité de mutualiser une partie de leur personnel entre les deux catégories afin d’économiser des coûts supplémentaires. Nous sommes convaincus que cela doit être fait et mis en place le plus rapidement possible pour assurer la stabilité des deux championnats dans les années à venir."