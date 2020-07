Sergio Sette Câmara finira la saison chez Dragon Racing

Dragon Racing avait annoncé que Brendon Hartley ne disputerait pas la fin de saison avec l’équipe, le pilote ayant des engagements peu après en WEC et n’ayant pas connu un début de saison fantastique, avec aucune arrivée dans le top 10.

C’est Sergio Sette Câmara qui remplacera Hartley pour les six courses de Berlin, dont les trois tracés ont été dévoilés hier, et qui marqueront ses débuts officiels dans la discipline après avoir disputé les tests rookies de Marrakech avec l’équipe.

"L’équipe et moi avons eu une bonne alchimie lors du Rookie Test de Marrakech" a déclaré le Brésilien. "Nous avons exécuté le programme et affiché de bonnes performances en terminant deuxièmes."

"Je suis ravi de partager l’information selon laquelle je vais de nouveau travailler avec eux, cette fois en conditions de course, ce qui rend la chose encore plus spéciale. Je tiens à remercier Jay Penske et chaque membre de Geox Dragon Racing pour cette opportunité."

L’engagement de Sette Câmara dans le même championnat que Sébastien Buemi pendant une période où la F1 se produira elle aussi laisse toutefois une question en suspens, celle de la place de réserviste chez Red Bull et AlphaTauri en F1.

En effet, le Brésilien et le Suisse sont tous les deux désignés comme étant réservistes des deux équipes du géant de la boisson dans le cas où l’un des quatre titulaires contracte le Covid-19, mais ne pourront pas être disponibles si cela arrivait à Silverstone ou Barcelone.