Scott McLaughlin fera ses débuts en IndyCar à St Petersburg

C’est un des invités les plus attendus de l’IndyCar ! Après l’annonce des débuts dans la discipline en 2021 de Jimmie Johnson, septuple champion de NASCAR, c’est Scott McLaughlin qui va courir dans la discipline, dès cette fin de saison. Il fera en effet sa première course à St Petersburg, sur un circuit urbain où se terminera la saison 2020.

L’Australien, double champion en titre du Supercars et actuel leader du championnat, devait disputer sa première course en IndyCar en mai, lors du GP d’Indianapolis, mais avait été bloqué en Australie par la pandémie de Covid-19.

Engagé par Roger Penske en Australie via la bannière DJR Team Penske, c’est également pour le ’Captain’ qu’il courra en IndyCar. Il avait déjà roulé dans la Dallara IR18 en début d’année pour la même équipe en essais (photo).

"C’est une chose à laquelle je n’ai jamais cessé de penser, mais je voulais m’assurer que ma concentration restait sur un troisième championnat Supercars consécutif pour DJR Team Penske" explique McLaughlin.

"Nous sommes concentrés dessus car il reste trois courses, mais je suis tout aussi excité d’avoir enfin la chance de faire mes débuts en IndyCar. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me tenir au courant cette année, j’ai regardé autant de courses que possible à la télé, j’ai parlé aux pilotes et à certains ingénieurs."

"Je ne savais pas si j’allais pouvoir me mettre derrière le volant d’une de ces voitures cette année à cause des restrictions dues au Covid-19, mais je voulais être prêt si l’opportunité se présentait."