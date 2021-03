Sato et Viscaal chez Trident pour la saison 2021 de F2

L’équipe Trident a annoncé son duo de pilotes pour la saison 2021 de Formule 2. Alors que le championnat inaugurera un format à sept manches de trois courses, l’équipe italienne alignera Marino Sato et Bent Viscaal.

Le premier a fait ses débuts en cours de saison 2019 en Formule E et roulait déjà pour Trident Racing en 2020. Il disputera sa deuxième saison complète dans la discipline.

"Je suis impatient de continuer notre aventure ensemble avec Trident" a déclaré le Japonais. "Nous avons eu une saison compliquée l’an dernier mais nous avons progressé course par course. Je dois remercier chaque personne impliquée pour que ça se produise !"

De son côté, Viscaal a fait une saison de F3 ponctuée de coups d’éclat en 2020, avec notamment une victoire en course sprint en marge du GP du 70e Anniversaire, et une troisième place en course longue en Hongrie.

"Je suis impatient de faire mes débuts en F2 avec Trident. Je serai en piste pour les tests collectifs de pré-saison dans moins de deux semaines et je suis excité ! Nous avons fait une bonne préparation et je suis sûr que l’on fera de bons résultats" a-t-il déclaré.