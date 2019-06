Sardaigne : Ogier le plus rapide du shakedown en Italie

Sébastien Ogier s’est bien remis d’un choc initial pour signer le meilleur temps sur un déjà très chaud Rally Italia Sardegna, jeudi matin.

Le Français a été un parmi plusieurs pilotes à toucher un poteau de portail après deux kilomètres lors de son premier passage dans les 3,92 km en terre d’Olmedo. L’impact a endommagé la suspension arrière de sa Citroën C3, le leader du championnat terminant la spéciale au ralenti.

“On savait qu’il y avait un virage extrêmement piégeux au passage d’un portail”, a dit Ogier à wrc.com.“C’était très étroit et on devait prendre une épingle dans ce portail, évidemment ce n’était pas assez large pour passer en travers avec la voiture.”

“Je pensais être passé très lentement mais ce n’était pas assez lentement, avec très peu de grip en étant premier sur la route. J’ai accroché l’extérieur du portail avec le coin arrière gauche et endommagé le bras hydraulique. C’était tout pour mon début de journée aujourd’hui.”

Ogier ne disposait pas des pièces de rechange nécessaires dans sa C3 et Citroën Racing a reçu l’autorisation d’envoyer des mécaniciens dans la spéciale afin d’effectuer la réparation.

Il est reparti un peu plus tard et a signé immédiatement le chrono de référence qui allait rester invaincu pour le reste de la séance, qu’il a terminée avec 0’’9 d’avance sur son rival pour le titre Ott Tänak avec sa Toyota Yaris. Thierry Neuville a fini troisième avec un temps 0’’8 plus loin dans son troisième et dernier passage.

Neuville, sur une Hyundai i20, et Elfyn Evans ont eux aussi heurté le portail, le Gallois rendant service à ses adversaires en déterrant celui-ci et supprimant ainsi l’obstacle avec sa Ford Fiesta.

Tänak a effectué un tête-à-queue et calé le moteur de sa Yaris peu après le début de son premier passage, et son équipier Jari-Matti Latvala a été le premier à signer le meilleur temps avant qu’Ogier ne s’installe en tête.

Teemu Suninen (associé pour la première fois à Jarmo Lehtinen), Kris Meeke et Andreas Mikkelsen se sont classés quatrièmes ex æquo.

Le top 10 :

1. Sébastien Ogier Citroën C3 3min 00.0sec

2. Ott Tänak Toyota Yaris +0.9sec

3. Thierry Neuville Hyundai i20 +1.7sec

4= Teemu Suninen Ford Fiesta +2.7sec

4= Kris Meeke Toyota Yaris +2.7sec

4= Andreas Mikkelsen Hyundai i20 +2.7sec

7. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris +2.9sec

8. Elfyn Evans Ford Fiesta +3.0sec

9. Juho Hänninen Toyota Yaris +3.4sec

10. Esapekka Lappi Citroën C3 +4.8sec