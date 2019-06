Sardaigne, ES1 : Ogier emmène un doublé Citroën

Sébastien Ogier est le premier leader du Rally Italia Sardegna jeudi soir, après avoir emmené un doublé des Citroën dans la super spéciale d’ouverture.

L’actuel champion WRC a battu son rival pour le titre Ott Tänak dans un duel sur la spéciale ’’spectateurs’’ d’Ittiri Arena, longue de deux kilomètres, pour devancer son coéquipier Esapekka Lappi d’un dixième de seconde.

“C’est mieux que rien – chaque dixième compte !”, a dit Ogier. “Demain sera une histoire différente en m’élançant premier. Je vais attaquer pour faire tout ce que je peux et espérons qu’après demain soir, on aura une bonne position de départ pour le reste du week-end.”

Lappi avait battu précédemment Dani Sordo, au volant d’une Hyundai i20, de près de deux secondes pour se placer en tête du classement avant d’en être éclipsé par l’autre C3 de son collègue.

Tänak a fini 0’’2 plus loin avec sa Toyota Yaris, et un dixième devant son coéquipier Kris Meeke. Celui-ci a battu Teemu Suninen et sa Ford Fiesta de 1’’2.

Meeke est avide d’effacer son tonneau du dernier jour lors de la manche précédente au Portugal. “J’ai aimé piloter la voiture au Portugal, elle semblait bien fonctionner dans les conditions glissantes. C’est encore plus glissant ici, alors j’ai confiance qu’elle puisse le faire”, a-t-il réagi.

Suninen et le duo Thierry Neuville / Elfyn Evans, ces deux-là à égalité, ont complété le top 7 qui se tient en 1’’8.

Jari-Matti Latvala s’est classé lointain dixième après un souci de freins sur sa Yaris à la sortie du gué.

Action et chaleur vont aller en augmentant vendredi avec une première étape au nord-est de la base d’Alghero, pour 124,20 km de spéciales.

Tula (22,25 km), considérée comme la plus difficile du week-end, et Castelsardo (14,72 km) constitueront un solide début de journée. Elles seront suivies de Tergu-Osilo (14,14 km) et Monte Baranta (10,99 km). Toutes seront parcourues une seconde fois après l’assistance de la mi-journée.