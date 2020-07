Sam Bird quitte Virgin Racing et rejoindra Jaguar en Saison 7

Pour la première fois depuis la création du championnat de Formule E, Sam Bird ne pilotera pas pour Virgin Racing en Saison 7. Après avoir été courtisé à plusieurs reprises par Jaguar ces dernières années, le Britannique a cédé aux sirènes du constructeur anglais et fera équipe avec Mitch Evans.

"J’ai hâte d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière en Formule E avec Jaguar Racing" a déclaré Bird. "J’ai observé l’évolution et les progrès de Jaguar et je suis très fier de piloter pour un constructeur iconique avec un véritable ADN de compétition, et de rejoindre la liste incroyable des pilotes ayant couru pour la marque."

Le pilote britannique n’a donc plus que six courses à disputer pour le compte de Virgin Racing, et toutes se tiendront en une dizaine de jours le mois prochain à Berlin, pour éviter de trop longs voyages et limiter les risques inhérents au Covid-19.

"J’ai faim de succès et je pense qu’avec Mitch, nous pouvons accomplir de grandes choses pour l’équipe et pour nous-mêmes. Je tiens à remercier Virgin Racing pour tout ce que nous avons accompli ensemble et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir. Je suis impatient de tester la Jaguar I-Type après Berlin."