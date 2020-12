Sakhir, Qualifications : Yuki Tsunoda en pole

Les pilotes découvraient tous cette variante du circuit de Sakhir en essais libres, et sur ce tracé rapide, les Carlin semblent avantagées : Yuki Tsunoda signe le meilleur chrono en essais libres, devant son équipier Daruvala. La séance a été perturbée par un drapeau rouge, quand le moteur de la HWA de Markelov est parti en fumée.

Les qualifications ont, elles, lieu de nuit, et cela démarre fort avec Drugovich qui saute sur une bosse mais évite fort heureusement l’accident. C’est Nikira Mazepin qui signe le premier chrono de référence, en 1.03.198, mais Lundgaard lui passe devant, puis Tsunoda. Le Russe, futur pilote Haas en 2021, en a encore sous le pied et améliore en 1.02.798 pour reprendre la pole provisoire. Mais Yuki Tsunoda n’a pas dit son dernier mot et prend la première place en améliorant de plus d’un dixième.

Concernant les candidats au titre, ça ne va pas fort puisqu’Ilott est en milieu de peloton tandis que Mick Schumacher est en grandes difficultés et peine à améliorer, passant simplement à la 16è place. Le drapeau rouge est alors brandi : Luca Ghiotto est parti en tête à queue et est arrêté en piste. Quand la session reprend, il reste quatre minutes et le trafic est très dense.

Dans ces conditions, améliorer est très difficile, les pilotes se gênent constamment les uns les autres. 18è, Mick Schumacher semble frustré par sa position et se rabat trop vite en dépassant Roy Nissany : les deux pilotes s’accrochent et la séance se termine sur cette action litigieuse.

En pole, on retrouve donc Yuki Tsunoda, qui empoche les quatre points et peut ainsi toujours rêver au titre (même si cela reste très très hypothétique). C’est fini en revanche pour Shwartzman, qui partira quand même depuis une belle quatrième place sur la grille. Nikita Mazepin - lui aussi conserve un très très faible espoir de titre - et Jehan Daruvala s’élanceront entre les deux hommes, en deuxième et troisième position.

Toujours impressionnant au volant de sa MP Motorsport, Felipe Drugovich s’est qualifié cinquième, devant Lundgaard, Markelov et Ticktum. Neuvième, Callum Ilott peut espérer décrocher des points demain dans sa course au titre, tandis que Louis Delétraz complète le top 10. Comme dit précédemment, Mick Schumacher ne partira que 18è (sous réserve d’éventuelles pénalités).

Rendez-vous demain à 13h10 pour la course principale !