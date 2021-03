Sakhir, Qualif : Zhou en pole d’un cheveu devant Lundgaard

Après 45 minutes d’essais libres le matin, lors desquels Felipe Drugovich avait signé le meilleur temps devant Dan Ticktum, les pilotes s’élancent cet après-midi pour 30 minutes de qualifications. Pas dans le top 10 ce matin, c’est pourtant Christian Lundgaard qui est le plus rapide en ce début de séance, en 1.43.628. Mais un troisième secteur un peu moins bien que ses deux premiers font que son chrono est vite battu par Felipe Drugovich, de trois dixièmes.

L’an dernier, c’est le coéquipier de Drugovich, Zhou, qui avait décroché la première pole de la saison, et le pilote chinois se place pour faire de même cette année : il bat le meilleur temps de son équipier brésilien de chez UNI-Virtuosi de 22 millièmes et est en pole provisoire à mi-séance.

Alors que les monoplaces repartent en piste après la pause de mi-séance pour chausser de nouvelles gommes, un drapeau rouge vient interrompre ces qualifications : la PREMA de Robert Shwartzman tombe en panne dans la ligne droite des stands et il faut dégager la voiture.

Quand les feux repassent au vert, il ne reste que cinq minutes de qualifications : Lundgaard se dépêche et reprend la pole provisoire. Ayant déjà extrait le maximum de ses pneus, il rentre aux stands alors que ses concurrents sont encore en piste, et le Danois voit Ticktum échouer face à son meilleur chrono à cause de trafic dans le dernier virage.

Mais les UNI-Virtuosi de Zhou et Drugovich peuvent encore réaliser un tour : c’est Zhou qui arrive à battre Lundgaard, de seulement trois millièmes de secondes ! Drugovich prend quant à lui la troisième place. A noter toutefois que Zhou est sous enquête pour avoir potentiellement franchi le drapeau à damiers à deux reprises.

Derrière Zhou, Lundgaard et Drugovich, on retrouve donc Dan Ticktum, puis Jüri Vips et Richard Verschoor, le Néerlandais réalisant là de belles qualifications pour ses débuts avec sa modeste MP Motorsport. Daruvala est septième devant Piastri, Lawson et Beckmann.

Grâce à sa dixième place, c’est David Beckmann qui s’élancera en pole de la première course sprint, demain matin à 11h25.