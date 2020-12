Sakhir, Jour 3 : Louis Delétraz déloge les Carlin

Dernière journée d’essais de 2020 pour la F2 à Bahreïn, et ce matin les équipes se sont surtout attachées à réaliser le plus de tours possible, bien que des temps compétitifs aient quand même été réalisés. Louis Delétraz est resté en tête quasiment toute la session du matin, signant un tour en 1.41.827 dès le début. Boschung est resté en deuxième place pendant un moment, à tout de même six dixièmes de son compatriote suisse, mais la Campos s’est arrêtée en piste dans la ligne droite, empêchant Boschung de participer à la suite de la séance.

Bent Viscaal lui aussi a été forcé de stopper sa Trident dans la ligne droite, ce qui a aussi mis un terme à sa journée. Très en forme sur ce circuit, les Carlin montrent enfin le bout de leur nez aux avant-postes à 90 minutes du terme de la session du matin, Daruvala prenant la deuxième place et Ticktum la quatrième, tous deux étant séparés par Jüri Vips sur la Hitech.

La séance de l’après-midi débute avec Samaia en tête la première heure : le Brésilien est aujourd’hui le coéquipier de Delétraz chez Charouz. Un bref drapeau rouge interrompt les essais, quand Théo Pourchaire doit arrêter sa ART en piste.

Les chronos sont plus lents que le matin et il faut attendre que Marcus Armstrong chausse des nouveaux pneus pour enfin voir le premier chrono sous la minute 43 sur un tour. Le meilleur temps provisoire du Néo-Zélandais sera ensuite battu par Drugovich et Piastri, tous deux en nouvelles gommes également. Le Brésilien de chez UNI-Virtuosi n’a d’ailleurs pas réalisé beaucoup de tours cet après-midi, seulement 26, alors que Logan Sargeant en a par exemple fait 53 !

Au total sur la journée, le meilleur temps revient à Louis Delétraz, devant Jehan Daruvala et Jüri Vips. Dan Ticktum signe le quatrième chrono, seulement deux millièmes devant le premier rookie, Liam Lawson. Lirim Zendeli est sixième avec son chrono du matin tandis que Felipe Drugovich est septième avec son chrono de l’après-midi. Boschung, Sargeant et Samaia concluent le top 10, tous ayant réalisé ce meilleur temps lors de la séance du matin.

Matin :

1 Louis Delétraz MP Motorsport 1:41.872 25

2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.005 31

3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.145 46

4 Dan Ticktum Carlin 1:42.302 30

5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.304 40

6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.409 35

7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.479 9

8 Logan Sargeant Campos Racing 1:42.524 26

9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:42.606 36

10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.695 39

11 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.697 39

12 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.818 32

13 Marino Sato Trident 1:43.009 16

14 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.028 37

15 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.164 28

16 Bent Viscaal Trident 1:43.478 35

17 Oscar Piastri PREMA Racing 1:43.521 30

18 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.704 19

19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.966 19

20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.749 22

21 Marcus Armstrong DAMS 1:47.574 41

22 Roy Nissany DAMS 1:47.964 43

Après-midi

1 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.435 26

2 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.784 33

3 Marcus Armstrong DAMS 1:42.827 25

4 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:43.268 32

5 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.411 35

6 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.612 41

7 Roy Nissany DAMS 1:43.652 32

8 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.665 29

9 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.922 47

10 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.228 28

11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:45.504 38

12 Louis Deletraz MP Motorsport 1:46.787 42

13 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:47.218 42

14 Logan Sargeant Campos Racing 1:47.387 53

15 Marino Sato Trident 1:47.527 49

16 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:47.727 36

17 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.914 15

18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:48.074 47

19 Jehan Daruvala Carlin 1:48.236 50

20 Dan Ticktum Carlin 1:48.258 50

— Ralph Boschung Campos Racing — 0

— Bent Viscaal Trident — 0