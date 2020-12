Sakhir, Jour 2 : Daruvala reste au top

Deuxième journée d’essais sur le circuit de Bahreïn, avec quelques changements de pilotes, puisque Callum Ilott est parti à Abu Dhabi : c’est Samaia qui prend sa place dans la Charouz. Les ART sont les premières à prendre la piste le matin et Lundgaard et Pourchaire sont en haut de la feuille des temps avant de se concentrer sur les longs relais. Déjà confirmé chez Campos pour la saison prochaine, Ralph Boschung s’empare du meilleur chrono au bout d’une heure, en 1.42.244, battant de peu le meilleur temps réalisé hier par Daruvala.

Liam Lawson et Jüri Vips,deux pilotes du programme junior de Red Bull, tous deux chez Hitech, se placent ensuite aux troisième et quatrième position, alors que la plupart des équipes se concentre sur la récolte de données. Zhou réalise ainsi 53 tours sur la seule séance du matin, même s’il termine en dernière position.

La session de l’après-midi commence par voir les PREMA de Shwartzman et Piastri en piste avec ces pneus neufs, ce qui leur permet d’occuper le haut de la feuille des temps, avant dque Felipe Drugovich, fraîchement confirmé chez UNI-Virtuosi pour 2021, n’aille cinq dixièmes plus vite.

Alors qu’il reste une heure trente avant le drapeau à damiers, les Carlin refont leur apparition en tête, avec Daruvala qui prend le meilleur chrono, devant Ticktum. Deux drapeaux rouges vont interrompre la journée à ce moment-là : c’est d’abord Matteo Nannini qui a arrêté sa HWA au virage 8, avant que Théo Pourchaire ne parte en tête à queue dans les barrières à ce même virage.

A vingt minutes du terme de la session, Robert Shwartzman déloge Jehan Daruvala de la première position, mais l’Indien de chez Carlin reprend son bien quelques minutes plus tard. Derrière Daruvala et Shwartzman, on retrouve Ticktum et Lawson (premier rookie). Grâce à son meilleur temps du matin, Boschung détient le cinquième meilleur chrono du jour, devant Armstrong et Drugovich. Louis Delétraz est huitième devant le deuxième rookie du jour, David Beckmann, et le coéquipier du jour de ce dernier chez Charouz, Samaia.

Demain aura lieu la dernière journée d’essais.

Matin

1 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.244 33

2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.271 43

3 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.337 35

4 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.550 30

5 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.819 32

6 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.931 45

7 Marcus Armstrong DAMS 1:42.961 39

8 Dan Ticktum Carlin 1:43.018 44

9 Roy Nissany DAMS 1:43.082 36

10 Marino Sato Trident 1:43.095 41

11 Logan Sargeant Campos Racing 1:43.099 42

12 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.117 33

13 Clément Novalak Trident 1:43.277 22

14 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.316 37

15 Louis Delétraz MP Motorsport 1:43.464 41

16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.718 38

17 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.855 28

18 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:44.650 44

19 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:45.844 17

20 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:47.579 53

21 Oscar Piastri PREMA Racing 1:48.139 46

22 Robert Shwartzman PREMA Racing 2:03.206 31

Après-midi

1 Jehan Daruvala Carlin 1:41.686 34

2 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:41.853 33

3 Dan Ticktum Carlin 1:42.050 35

4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.177 39

5 Marcus Armstrong DAMS 1:42.281 42

6 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.373 29

7 Louis Delétraz MP Motorsport 1:42.375 23

8 David Beckmann Charouz Racing System 1:42.398 40

9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:42.415 38

10 Clément Novalak Trident 1:42.467 47

11 Logan Sargeant Campos Racing 1:42.512 36

12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:42.629 47

13 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.635 31

14 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:42.672 39

15 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.719 33

16 Marino Sato Trident 1:42.869 53

17 Roy Nissany DAMS 1:42.876 30

18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.888 41

19 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:43.068 18

20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.744 25

21 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:44.519 35

22 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:44.981 19