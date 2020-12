Sakhir, Jour 1 : Les Carlin gardent la forme sur le circuit de Bahreïn

La Formule 2 a entamé aujourd’hui les préparations pour 2021, avec le premier de trois jours d’essais sur le circuit de Bahreïn, où s’est déroulée la dernière course de la saison il y a deux jours à peine. Toutefois, pour ces essais, c’est le tracé traditionnel qui est utilisé, et non la variante courte. De nombreux nouveaux pilotes étaient au volant, en provenance de la F3 (comme Piastri, Beckmann, Lawson, Sargeant...). On retrouve aussi quelques habitués tels que Louis Delétraz ou Callum Ilott, puis des espoirs de la saison 2020 (Shwartzman, Lundgaard, Drugovich...). Plus surprenant enfin, un très vieil habitué a fait son retour, c’est Roberto merhi chez HWA.

Quelques pilotes ont pu faire un tour d’installation, avant que la session ne soit interrompue par le circuit de Bahreïn : les commissaires et la sécurité n’étaient pas assurés... La session a repris à 13h30 heure locale, sans pause jusqu’à 18h30. Logan Sargeant est alors le premier à signer un chrono en 1.44.715, avant que la séance ne soit une nouvelle fois interrompue : le débutant Matteo Nannini était arrêté dans le gravier au virage 3.

Deux autres drapeaux rouges ont ensuite interrompu brièvement cette première journée, causés par la Charouz de David Beckmann et la Trident de Clément Novalak. Entre temps, le vice-champion de 2020, Callum Ilott, était passé en haut de la feuille des temps, en 1.43.360. Vainqueur pour la première fois en F2 avant-hier, Jehan Daruvala s’est d’abord approché du meilleur chrono, puis s’en est emparé en étant le premier pilote à passer sous la minute 43 sur un tour.

Confirmé chez PREMA pour 2021, le champion de F3 Oscar Piastri s’est montré très à son aise, et au bout de deux heures c’était lui qui était en haut de la feuille des temps. Mais décidément aujourd’hui était une journée très perturbée par les drapeaux rouges, et trois autres nouvelles interruptions de séance ont été signalées : une nouvelle fois David Beckmann, puis les Campos de Boschung et Sargeant.

La dernière partie de la séance s’est résumée à une lutte pour le meilleur temps entre Daruvala et Delétraz, jusqu’à ce que le pilote indien réussisse à passer sous la minute 42 : la MP Motorsport du Suisse n’a alors plus pu suivre. Signe de la supériorité des Carlin sur cette piste, elles signent un nouveau doublé (après celui en course avant-hier) puisque Dan Ticktum s’est hissé au deuxième rang, à un dixième de son équipier du jour.

Delétraz conserve le troisième meilleur temps, devant les deux PREMA de Shwartzman et Piastri. Le jeune australien est de loin le seul débutant dans le top 10, puisqu’on ne retrouve derrière lui que des pilotes qui ont de l’expérience dans la catégorie : Ilott, Boschung, Zhou, Drugovich et Lundgaard.

Les temps et tours :

1 Jehan Daruvala Carlin 1:41.848 52

2 Dan Ticktum Carlin ’1:41.954 51

3 Louis Deletraz MP Motorsport 1:42.251 43

4 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.253 46

5 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.424 44

6 Callum Ilott Charouz Racing System 1:42.450 46

7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.480 53

8 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:42.520 60

9 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.718 57

10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.856 53

11 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.879 50

12 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.907 55

13 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.972 43

14 Marcus Armstrong DAMS 1:43.018 42

15 Clement Novalak Trident 1:43.049 35

16 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.075 55

17 Roy Nissany DAMS 1:43.078 50

18 Logan Sargeant Campos Racing 1:43.137 47

19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.309 43

20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:43.497 41

21 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:44.179 33

22 Marino Sato Trident 1:44.428 39