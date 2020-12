Sakhir, Course 2 : Première victoire de Daruvala, Mick Schumacher sacré champion de F2

La course sprint démarre à peu près à la même heure que la course principale hier (dix minutes de décalage), mais contrairement à samedi, le temps est couvert et venteux, même si les températures sont similaires (quasiment 27 °C dans l’air et une piste à 33 °C). 34 tours sont au programme sur cette variante courte du circuit de Bahreïn. Huitième hier suite aux pénalités de Nikita Mazepin, Dan Ticktum est en pole position devant Jehan Daruvala. En deuxième ligne, on retrouve les deux hommes qui se disputent le titre aujourd’hui, lors de la dernière course de la saison : Mick Schumacher devant Callum Ilott.

Au départ, Dan Ticktum conserve l’avantage et Mick Schumacher passe deuxième... mais plus loin dans le tour il arrive trop vite sur Ticktum et bloque énormément sa roue avant droite ! Daruvala repasse devant et Mick Schumacher a maintenant un gros plat sur son pneu. Derrière, Ilott et Shwartzman sont en lutte, et si le Britannique finit par prendre l’avantage, il a perdu du temps.

Mais Callum Ilott parvient à revenir, pendant que Mick Schumacher récupère la deuxième place. Cependant, Daruvala ne s’avoue pas vaincu et repasse l’Allemand. Pendant ce temps, Ilott, Shwartzman et le reste du train de voitures derrière eux sont revenus dans la lutte.

Louis Delétraz perd un morceau de l’aileron avant de sa monoplace et la voiture de sécurité virtuelle est brièvement mise en place pour enlever ce débris. Les sept premiers pilotes - de Ticktum à Daruvala - se suivent maintenant tous les uns les autres à moins d’une seconde. Daruvala essaie d’attaquer Ticktum, mais le Britannique résiste (en zigzaguant quelque peu dans la ligne droite des stands...).

Mick Schumacher semble en difficulté et bloque ses pneus avant à plusieurs reprises. Shwartzman passe brièvement devant Ilott, mais le pilote UNI-Virtuosi reprend l’avantage. Mick Schumacher s’arrête aux stands au 20è tour et passe en pneus tendres. Callum Ilott est alors troisième et sous la pression de Robert Shwartzman.

Devant eux, Daruvala essaie tout pour prendre la première place à Dan Ticktum mais ça ne passe toujours pas. Zhou parvient en revanche à prendre la quatrième place à Shwartzman et à ainsi donner de l’air à son coéquipier Ilott.

A neuf tours du drapeau à damiers, Daruvala parvient enfin à doubler Ticktum, mais le pilote DAMS ne lâche rien et tente de reprendre l’avantage dans la ligne droite des stands, mais cela ne passe pas. Derrière, Ilott est à son tour en délicatesse avec ses pneus, et on retrouve Yuki Tsunoda qui dépasse le Britannique ! Zhou passe ensuite son coéquipier, puis c’est au tour de Shwartzman.

Giuliano Alesi réalise une belle course et il prend la sixième place à Callum Ilott. Derrière, Mick Schumacher a signé le meilleur tour en course, mais celui-ci ne comptera pas puisque l’Allemand n’est pas dans le top 10. Luca Ghiotto dépasse Ilott à deux tours du but, puis Mazepin prend la huitième place, mettant Ilott hors des points.

Yuki Tsunoda est revenu sur Dan Ticktum et tous deux se livrent une magnifique bataille dans le dernier tour ! Tsunoda passe, mais Ticktum repasse. Le Britannique bloque ses roues à deux reprises, et finalement le Japonais prend la deuxième place au dernier virage !

Jehan Daruvala décroche sa toute première victoire en F2 devant son coéquipier Yuki Tsunoda. Dan Ticktum est troisième. Zhou prend la quatrième place devant Shwartzman, Alesi, Ghiotto et Drugovich. Ilott termine dixième et hors des points, Mick Schumacher 18è : l’écart au championnat reste inchangé et Mick Schuamcher est sacré champion Formule 2 2020.