Ryan Hunter-Reay revient en IndyCar et remplace Daly

Par Emmanuel Touzot 8 juin 2023 - 15:52





Au lendemain de l’annonce de la séparation mutuelle entre Conor Daly et Ed Carpenter Racing, on connait déjà le successeur de ce dernier dans la Dallara Chevrolet n°20. Il s’agira de Ryan Hunter-Reay, champion IndyCar et vainqueur de l’Indy 500 dans les années 2010.

L’Américain avait pris sa retraite et est revenu le mois dernier disputer les 500 Miles d’Indianapolis avec Dreyer & Reinbold. Il prendra le volant de la n°20 d’ECR dès Road America, et pour le reste de la saison.

"J’ai été surpris lorsque j’ai reçu l’appel d’Ed. Il m’a expliqué à quel point il était frustré que son équipe n’ait pas été en mesure de réaliser son potentiel malgré ses efforts, ses investissements et les changements techniques et de personnel intervenus au cours des dernières années, et il m’a demandé de l’aider" a déclaré le pilote.

"Ed et moi sommes des amis très proches, et ce depuis longtemps. J’ai travaillé avec l’équipe par le passé et il s’agit d’un groupe très talentueux qui a de grandes attentes. Ce sera certainement un défi pour moi aussi."

"C’est une situation difficile de sauter dans une voiture au milieu de la saison sans aucun test dans ce que je crois être la série la plus compétitive au monde. Ce qui m’a motivé à dire ’oui’ à Ed, c’est le grand défi qui m’attend. La dernière fois que j’ai tourné à droite au volant d’une voiture d’IndyCar, c’était en octobre 2021 avec cette équipe à Barber."