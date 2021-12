Roy Nissany continue avec DAMS pour la saison 2022 de F2

Roy Nissany, pilote d’essai officiel de Williams Racing F1 Team, continuera avec l’écurie mancelle pour la saison 2022 du championnat FIA de Formula 2.

L’année 2021 a été fructueuse pour le pilote franco-israélien qui a remporté son premier podium dans la catégorie lors de la Course Sprint 1 du Grand Prix de Monaco, deuxième manche de la saison. Roy a également terminé dans le top 10 des Manches Principales de Monaco et Monza et il a obtenu cette année le meilleur classement de sa carrière dans le championnat Pilotes.

Roy est aussi depuis 2020 le pilote d’essai officiel de Williams Racing en Formule 1. Cette saison il a pris part à trois séances d’Essais Libres 1 lors des Grands Prix d’Espagne, de France et d’Autriche.

Avec plus de 30 années d’expérience dans les formules de promotion permettant d’accéder à la Formule 1, avec notamment le championnat international de Formule 3000 et les GP2 Series, DAMS a permis à 32 pilotes d‘atteindre la F1 dont Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon et Nicholas Latifi. Depuis le lancement de la F2 en 2017, DAMS a remporté 16 victoires ainsi que le titre Équipes en 2019.

L’année prochaine, le championnat de F2 reviendra à un format de deux épreuves par meeting avec une Course Sprint et une Manche Principale. Les circuits de Barcelone, Red Bull Ring, Hungaroring et Spa-Francorchamps seront de retour au calendrier ainsi que pour la première fois ceux de Zandvoort et Imola.

Roy prendra part aux essais officiels de Formule 2 de fin de saison du 16 au 18 décembre sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi.

Roy Nissany : « Je suis très heureux de continuer la saison prochaine avec DAMS. Nous sommes devenus une véritable famille, j’ai une confiance totale envers l’équipe. Je suis certain que nous allons encore progresser - comme nous l’avons fait depuis le début de cette année – et nous allons peaufiner mon programme de développement pour obtenir de très bons résultats en 2022. »

Gregory et Olivier Driot, propriétaires de l’équipe : « Nous avons eu cette saison un excellent relationnel avec Roy et nous sommes enchantés de continuer notre association pour une année supplémentaire. Après avoir livré quelques belles prestations en 2021 - qui ne se sont pas toujours concrétisées en résultats - nous avons des objectifs ambitieux pour 2022. Le nouveau format de deux courses par week-end – au lieu de trois – sera moins imprévisible, et il devrait nous aider à transformer notre potentiel en résultats tangibles. Les trois prochaines journées d’essais de fin de saison à Abou Dhabi lanceront notre préparation pour la saison prochaine et nous les attendons avec impatience. »