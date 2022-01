Rosin revient sur la ’saison incroyable’ de Piastri en F2

René Rosin, le directeur de Prema, a savouré la victoire au championnat en F3 en 2020 et en F2 en 2021. Pour ces deux titres, l’équipe a pu compter sur un Oscar Piastri impressionnant, qui a remporté les deux couronnes dans les deux catégories.

Initialement, Rosin avait un plan de deux saisons pour Piastri en F2, mais l’équipe a rapidement compris que l’Australien avait des prédispositions qui lui permettraient de jouer le titre, éclipsant au passage son équipier Robert Shwartzman.

"Ça a toujours été un plan sur deux ans, mais après quelques tours, nous savions qu’il était au niveau" a déclaré Rosin. "Il ne s’affole jamais, il ne s’inquiète jamais, il écoute toujours ce que les gens lui disent de faire et il essaie de s’adapter au mieux.

"Il est très calme, très dévoué sur le plan technique et c’est un gars avec qui il est très agréable de travailler. Nous nous attendions à ce qu’il soit un favori, mais peut-être pas à ce qu’il se batte pour le championnat. Il a fait une saison incroyable. Il s’est adapté très rapidement à la voiture dès le premier test."

Rosin ne tarit pas d’éloge sur celui qui sera réserviste chez Alpine F1 en 2022, avant d’espérer atteindre un poste de titulaire en Formule 1 l’année suivante.

"Il apprend très vite, et il veut tout comprendre. L’année dernière était un type de saison différent parce que toutes les courses étaient dos à dos et qu’il y avait des difficultés dues au Covid-19."

"Et nous devons également nous rappeler que lors des cinq premières manches, Oscar a eu quelques problèmes avec le DRS et cela a compromis sa vitesse, notamment en qualifications. Malgré cela, il a toujours été capable d’en tirer le meilleur et de ramener des points."

"Cette année, il a fait un nouveau pas en avant, tant sur la piste que dans sa confiance en lui. Ça a été impressionnant de le voir signer la pole cinq fois de suite, c’est remarquable et il faut vraiment l’en féliciter."