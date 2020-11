Rosenqvist rejoint McLaren, Ericsson rempile chez Ganassi

La rumeur s’intensifiait depuis plusieurs semaines, après l’annonce de la non reconduction de contrat d’Oliver Askew, et c’est désormais officiel : Felix Rosenqvist rejoindra Arrow McLaren SP l’année prochaine.

Le Suédois fera équipe avec Pato O’Ward pour sa troisième saison dans la discipline, après avoir roulé chez Chip Ganassi Racing dans la monoplace flanquée du numéro 10, avec laquelle il a décroché sa première victoire en 2020.

L’ancien pilote de Formule E visera le premier succès de McLaren en IndyCar, et voudra surtout s’y établir comme leader, un statut difficile à avoir chez Ganassi aux côtés de Scott Dixon, qui a remporté cette saison son sixième titre dans la discipline.

"J’ai hâte de franchir l’étape suivante dans ma carrière et de rejoindre Arrow McLaren SP" a déclaré le Suédois. "L’équipe a prouvé être un challenger régulier cette année et j’ai hâte de travailler avec Pato pour continuer dans cette voie."

Son autre équipier chez Ganassi et compatriote Marcus Ericsson a annoncé, de son côté, qu’il continuerait dans la monoplace numéro 8 sponsorisée par Huski Chocolate en 2021, après une première année d’apprentissage satsifaisante.

"Je suis très heureux de continuer ma relation avec Chip Ganassi Racing, Honda et HPD en 2021 et après" a déclaré l’ancien pilote Sauber en F1. "Je veux remercier Chip et toute l’organisation CGR pour leur confiance en moi."

"Chip Ganassi Racing est une des meilleures équipes en sport automobile et je suis fier d’en faire partie. La saison que nous venons tout juste de terminer a été pleine de potentiel et je suis confiant quant au fait que ce que nous avons appris cette année nous aidera à réussir en 2021."