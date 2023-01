Rolex 24 : Victoire d’Acura avec Meyer Shank et Pagenaud

Par Emmanuel Touzot 29 janvier 2023 - 19:54





Malgré un début de journée dominé par Cadillac, Acura a su revenir en tête du peloton pour s’imposer au Rolex 24 2023. Le constructeur gagne les 24 Heures de Daytona avec Meyer Shank Racing, et donc Simon Pagenaud, pour la deuxième année de suite.

Le Français devient ainsi un double vainqueur de l’épreuve, comme ses équipiers Helio Castroneves et Tom Blomqvist, qui pilotait sous le drapeau à damier. Colin Braun, qui les accompagnait cette année, a parfaitement complété ce quatuor, qui a dominé la majeure partie de la course.

On avait laissé Cadillac en tête à la fin de la 20e heure, avec la 01 du Chip Ganassi pilotée par Sébastien Bourdais. Une neutralisation pour l’accident du prototype LMP2 numéro 20 a redistribué les cartes et permis à Acura de rattraper les 50 secondes de retard. Cela a aussi lissé les stratégies des prototypes leaders.

Ainsi, on a connu trois dernières heures avec les deux Acura et les deux Cadillac de Chip Ganassi en lutte pour la victoire, mais c’est l’Acura n°60 qui s’impose devant la numéro 10, pilotée par Felipe Albuquerque, et dans laquelle on a aussi vu Louis Delétraz, l’ancien pilote Haas F1.

La Cadillac n°01 termine sur le podium au général avec Renger van der Zende à l’arrivée, et après un excellent relais de Bourdais en fin de nuit. La Cadillac n°02, qui ira ensuite disputer la saison de WEC, se classe quatrième.

La Cadillac n°31 d’Action Express boucle la course en cinquième place malgré de gros problèmes dans la nuit, avec 12 tours de retard. Phillip Eng place la première BMW, la n°24, en sixième place, mais à 15 tours des vainqueurs. Il devance les prototypes de la deuxième catégorie.

Grosse désillusion du côté de Porsche

En LMP2, le prototype numéro 55 avec James Allen s’est imposé pour 16 millièmes de secondes face à Ben Hanley, un écart infime après 24 heures de course !

La fin de course a vu la Porsche numéro 6 connaître à son tour des problèmes mécaniques, au point que la 7 l’a dépassée pour terminer 14e à 34 tours. La n°6 se classe 42e à 83 tours. Le dernier prototype GTP est la BMW n°25, qui termine 48e à 131 tours.

Mercedes a gagné le GTD Pro, et Aston Martin a remporté le GTD. Les deux catégories ont couru ensemble en termes de rythme, et leurs vainqueurs respectifs se succèdent au classement.

La Lamborghini Huracan n°63 du GTD Pro, dans laquelle se trouvait Romain Grosjean, se classe 24e au classement général et quatrième dans sa catégorie. En GTD, l’équipage 100 % féminin d’Iron Dames dans lequel on retrouvait Doriane Pin a terminé 46e à 124 tours après de nombreux problèmes.