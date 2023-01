Rolex 24 : Lamborghini fera rouler Romain Grosjean et Doriane Pin

Par Emmanuel Touzot 6 janvier 2023 - 14:18





L’équipe italienne Iron Lynx engagera un total de trois Lamborghini Huracan GT3 EVO2 lors du Rolex 24, qui se tiendra les 28 et 29 janvier. Si elles marqueront les grands débuts de la catégorie LMDh, les 24 Heures de Daytona seront aussi l’occasion pour deux Français de s’illustrer en GT.

Romain Grosjean débutera en Floride son association avec Lamborghini, qui le mènera vers le programme LMDh l’année prochaine. Au volant de la Huracan n° 63, il fera équipe avec Mirko Bortolotti et Andrea Caldarelli, qui ont déjà remporté la course dans leur catégorie, et Jordan Pepper.

Via sa structure 100 % féminine Iron Dames, l’équipe engagera une Lamborghini pour un équipage bien connu, dans lequel on retrouvera Doriane Pin. Forte de sa domination en Ferrari Challenge et de très belles performances en ELMS, elle retrouvera ses trois acolytes chez Iron Lynx, que sont Sarah Bovy, Rahel Frey et Michelle Gatting.

Ces deux équipages disputeront le calendrier complet de l’IMSA, et Doriane Pin fera d’ailleurs le programme complet outre-Atlantique. Grosjean devrait lui aussi disputer la saison complète pour préparer son programme avec la firme de Sant’Agata Bolognese.