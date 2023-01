Rolex 24, H+8 : Les GTP souffrent, Cadillac prend la tête

Par Emmanuel Touzot 29 janvier 2023 - 03:49





Le Rolex 24 a franchi son premier tiers, avec le passage de la huitième heure. Après avoir vu Acura mener tout au long de la soirée, c’est Cadillac qui a pris la main grâce à la numéro 02 d’Action Express, avec Alex Lynn au volant.

Les prototypes de la catégorie principale de l’IMSA, le GTP, ont grandement souffert entre la quatrième et la huitième heure. Chez Cadillac d’abord, la 01 avec Scott Dixon à son volant a connu un incident en piste.

Alors que le LMP2 de Tower Motorsport était en tête-à-queue, le Néo-Zélandais s’est arrêté pour éviter le prototype avant d’être percuté par l’arrière. Après quelques tours à tenter de ne pas s’arrêter, il a finalement regagné son stand pour faire changer la partie arrière de son véhicule, qui a repris la piste avec plus d’un tour de retard.

Peu après, Simon Pagenaud a été averti, car il a été jugé responsable de l’incident qui a envoyé le prototype de Tower Motorsport dans le mauvais sens. Mais le Français et l’Acura n°60 ont évité une pénalité.

C’est ensuite Porsche qui a connu des problèmes sur la n°7, alors pilotée par Matt Campbell. Comme sur la BMW n°25 plus tôt dans la course, le système hybride de l’Allemande était défaillant, et l’équipe Penske a dû démonter le prototype.

Après une voiture de sécurité consécutive à l’accident d’un prototype LMP2 de TDS Racing, c’est Helio Castroneves qui est parti en tête-à-queue à la relance, faisant perdre du temps à l’équipage de la 60, qui est reparti loin derrière les autres GTP dans le même tour.

Cadillac prend le relais d’Acura en tête

Après huit de ces 24 Heures de Daytona, c’est Chip Ganassi Racing qui mène, la Cadillac numéro 2 pilotée par Lynn devançant une autre Cadillac, la n°31 d’Action Express pilotée par Jack Aitken.

Brendon Hartley, qui a pris le relais sur l’Acura n°10 de Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, est troisième devant la Porsche n°6 pilotée par Nick Tandy. La Cadillac n°01 a repris son tour de retard et pointe en cinquième place devant l’Acura n°60 et la BMW n°24, qui est toujours à un tour.

La Porsche n°7 a repris la tête et pointe en 21e position, tandis que la BMW n°25 a dû repasser par son stand et occupe la 59e place au générale, sur 61 voitures en piste.

En LMP2, après l’accident de la TDS Racing de tête, c’est l’équipe de Ben Keating qui mène. En GTD Pro, Aston Martin pointe en tête, tandis que c’est une Mercedes-AMG qui est première du GTD.

L’équipage Iron Lynx de Romain Grosjean est 35e au général et sixième dans sa catégorie. A noter que la Lamborghini d’Iron Dames, pilotée par Doriane Pin, a perdu de nombreux tours à la suite d’un problème de boîte de vitesses.