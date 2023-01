Rolex 24, H+4 : Porsche revient dans la bataille face à Acura

Par Emmanuel Touzot 28 janvier 2023 - 23:51





Le Rolex 24 a atteint la barre des 4 heures sur le Daytona International Speedway, et la nuit commence à tomber sur la Floride. En tête de l’épreuve, la bataille fait rage entre les Acura de Meyer Shank Racing et Wayne Taylor Racing, et les Porsche opérées par Penske Motorsport.

Durant les trois dernières heures, l’Acura n°60 de Meyer Shank Racing a mené une très large majorité de la course, avec Tom Blomqvist puis Colin Braun à son volant. Elle a seulement subi un changement d’aileron arrière qui l’a contrainte à reculer dans le classement pendant quelques tours, avant que Braun ne remonte dans le trafic.

A la marque des 4 heures de course, Braun mène toujours, non sans avoir dû se défendre face aux Porsche de Mathieu Jaminet et Matt Campbell, qui sont revenus dans le sillage de l’ARX-06 à quelques minutes de la fin de la quatrième heure.

Braun a résisté, et Acura a même repris la deuxième place grâce à Louis Delétraz, qui a fait un excellent relais après la neutralisation causée par un problème sur une BMW de la classe GTD. Le Suisse a finalement pris la tête de la course au début de la cinquième heure, et il mène désormais l’épreuve avec l’Acura n°10 de Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport.

Porsche reste en embuscade à trois secondes de Braun, avec Campbell devant Jaminet, qui doit désormais résister à la Cadillac d’Action Express. La deuxième Cadillac, la 01 de Chip Ganassi Racing pilotée par Scott Dixon, pointe au sixième rang devant la Cadillac 02 et la BMW n°24, qui est toujours en retrait en matière de performance.

La BMW n°25 a repris la piste après plusieurs heures au stand, la faute à un problème sur la partie hybride du moteur BMW. Le constructeur bavarois est pour l’instant la déception de ce Rolex 24. Très disputé, ce Rolex 24 nous réserve certainement de nombreuses surprises.